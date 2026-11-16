في ظل تواصل الاتصالات والمشاورات السياسية في إسرائيل الهادفة إلى تشكيل الحكومة المقبلة، ناقش برنامج "هذا المساء" على قناة i24NEWS العربية أبعاد اللقاءات التي جمعت فريق التفاوض التابع لحزب "يش عتيد" (برئاسة جادي آيزنكوت) مع حزب "الليكود" بقيادة بنيامين نتنياهو، وسط دعوات الأخير المتكررة لتشكيل حكومة وحدة وطنية وتجاوز الخلافات الأمنية والسياسية.

وفي قراءته للمشهد، أوضح الباحث والمحلل السياسي الدكتور مردخاي كيدار (المشارك من تل أبيب) أن هناك تفاوتاً كبيراً بين الخبرة السياسية الطويلة لبنيامين نتنياهو وبين جادي آيزنكوت الجديد في الحقل السياسي، مشيراً إلى وجود تصدعات داخل معسكر التغيير وغياب أجندة إيجابية مشتركة سوى الرغبة السلبية في إسقاط نتنياهو. وتوقع كيدار أن يضطر آيزنكوت في النهاية للقبول بتسوية لتجنب عقاب الناخب الإسرائيلي الذي يرفض الانزلاق لانتخابات جديدة، مقترحاً سيناريو صفقة تتضمن تناوباً على رئاسة الحكومة بين نتنياهو وآيزنكوت، إلى جانب تسوية الملفات القضائية العالقة.

كما أثار كيدار تساؤلات حول القفزة في نسب تصويت المجتمع العربي متحدثاً عن تأثيرات مالية، وهو ما أثار سجالاً حاداً مع الضيف الآخر.

وفي المقابل، اعتبر المحاضر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور أمير خنيفس أن عقد لقاءات بين ممثلي الأحزاب بعد الانتخابات هو أمر اعتيادي، لكنه أشار إلى وجود فجوات كبيرة وصعوبة حقيقية في تشكيل حكومة وحدة في هذه المرحلة، موضحاً أن معسكر التغيير يرى في دعوة نتنياهو مجرد مناورة إعلامية وكسباً للوقت لعرقلة أي مساعٍ بديلة. وأكد خنيفس أن بقاء بنيامين نتنياهو في السلطة يمثل المشكلة الأساسية في إسرائيل نتيجة أحداث السابع من أكتوبر والسياسات التي أدت إلى تعميق الانقسامات المجتمعية وتراجع الدعم الدولي.

وفنّد خنيفس الطروحات التي تربط المشاركة الواسعة للمجتمع العربي بعوامل خارجية، مؤكداً أن ارتفاع نسبة التصويت جاءت كرد فعل طبيعي على السياسات التعسفية لحكومة اليمين المتطرف وأزمات الجريمة والعنف والأمن الشخصي، ومشدداً على أن أحزاب معسكر التغيير متفقة على الخطوط العريضة مثل تشكيل لجنة تحقيق رسمية وإخراج نتنياهو من سدة الحكم.