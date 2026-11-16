بعد وصول حاملة الطائرات روزفلت إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، ينتشر الآن نحو 53 ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط، وفقًا لما قاله مصدر مطّلع على التفاصيل لقناة i24NEWS.

حتى الآن، تعمل في الشرق الأوسط تحت قيادة القيادة المركزية الأمريكية ثلاث حاملات طائرات، وهو وضع لم يُشهد منذ أبريل، وقبل ذلك منذ عام 2003، خلال حرب العراق.

اجتمع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، مساء أمس الأحد، لإجراء نقاش مطوّل بشأن إيران. وقال مسؤولان إسرائيليان لـi24NEWS إنه «يبدو أن رئيس الحكومة الإسرائيلي ورئيس الأركان متفقان في وجهات النظر» بشأن إيران، وذلك على خلفية تقارير عن وجود خلاف بينهما. وقال أحد المسؤولين: «عرض رئيس الأركان زامير ورئيس الحكومة نتنياهو الاستنتاجات نفسها بشأن إيران، ولم يتناقضا خلال النقاش. ولم تكن هناك اختلافات في المعطيات أو الاستنتاجات».

خلال اجتماع المجلس الوزاري، الذي عُقد في غرفة العمليات المحصّنة التابعة لشعبة العمليات في قاعدة الكرياه بتل أبيب، عرض كبار قادة الجيش الإسرائيلي صورة للوضع تفيد بأن النظام الإيراني يواصل استثمار الموارد والميزانيات في إعادة تأهيل منظومة الصواريخ والطائرات المسيّرة، رغم الأوضاع الاقتصادية في إيران التي تواصل التدهور يوماً بعد يوم. وقيل للوزراء خلال الاجتماع: «من المتوقع أن يواجه النظام خلال الشتاء المقبل أزمة غاز حادة، ستمنع السكان من تدفئة منازلهم».