في تغطية خاصة عبر برنامج "هذا المساء" على قناة i24NEWS العربية، ناقشت الإعلامية لورين وهبي مع ضيفيها تداعيات التقديرات الاستخباراتية الأمريكية التي كشفت عنها صحيفة "وول ستريت جورنال" حول احتفاظ إيران بما يتراوح بين 1500 و2500 صاروخ بالستي، وقدرتها على استهداف المصالح الأمريكية وحلفائها رغم الضربات السابقة، بالتزامن مع تعزيزات عسكرية أمريكية وزيارة رئيس الموساد رومان ووفمان إلى واشنطن للقاء مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) واستئناف التنسيق الاستخباري بين الجانبين.

وفي قراءته للمشهد، أكد حازم الغبره (رئيس مجموعة "فرونتيرز" الاستشارية والمستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية - مشارك من واشنطن) أن عدد الصواريخ الإيرانية لا يمثل العائق الأساسي في الحسابات الأمريكية، لافتاً إلى أن النظام الإيراني استثمر مليارات الدولارات لتطوير بنيته الصاروخية واختار مؤخراً توقيت التصعيد عبر استهداف البحرين.

وأوضح الغبره أن واشنطن تتبع استراتيجية واضحة المعالم وناجحة -وإن كانت بطيئة- ترتكز على الحصار الاقتصادي والبحري، ومنع تصدير النفط عبر مضيق هرمز، وتجفيف مصادر العملة الصعبة مما تسبب في انهيار مستمر للريال الإيراني. وأضاف أن معالجة الترسانة الصاروخية والبرنامج النووي ستتم عبر اتفاق شامل يحدد الأعداد ويلغي البرامج العسكرية بدلاً من البحث عن كل صاروخ مخبأ تحت الأرض، مشدداً في الوقت ذاته على أن النفوذ الإقليمي المستقبلي لا يُفرض بالمجموعات المسلحة أو الصواريخ البالستية، بل بالتقدم الاقتصادي والتجاري والتنموي.

وفي المقابل، فنّد الدكتور محمود الافندي (المختص بالشأن الروسي والأستاذ بالأكاديمية الروسية - مشارك من موسكو) رواية الحصار الاقتصادي والبحري، مستنداً إلى تقارير وبيانات صادرة عن وكالة الطاقة الدولية ووزارة الطاقة الأمريكية لتأكيد استمرار إنتاج وتصدير النفط الإيراني بمعدلات تتراوح بين 3.5 و4.5 مليون برميل يومياً، وتدفق نحو 19 مليون برميل يومياً عبر مضيق هرمز ووصول الصادرات الإيرانية إلى الصين. وشدد الافندي على أن طهران طورت صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى تصل إلى 4000 و6000 كيلومتر قادرة على بلوغ القواعد في أوروبا، معتبراً أن إسرائيل وقعت في ورطة استراتيجية كبرى بعد فشل الرهان على إسقاط النظام الإيراني بضربات خاطفة.

وأوضح أن أي جولة حرب جديدة ستكون عقيمة ولن تغير شيئاً في المعادلة سوى تدمير البنية التحتية وسقوط ضحايا مدنيين، لأن الشعب الإيراني صبور ولا يستسلم للضربات الجوية، مشيراً إلى أن القمة الثلاثية المرتقبة في الصين بمشاركة روسيا وإيران ستعيد رسم خريطة النفوذ الإقليمي لصالح طهران وموسكو وبكين على حساب التراجع الإسرائيلي.