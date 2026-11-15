أمني إسرائيلي: ملف الأكراد بدأ يتحرك وتركيا خطر على مصر وإسرائيل

حذر الدكتور عنان وهبي، الباحث في مجلس الأمن القومي والمحاضر في جامعة حيفا، من خطورة التمدد الإقليمي والسياسات التركية، معتبراً أن تركيا باتت تشكل تهديداً استراتيجياً وأمنياً على إسرائيل ومصر واليونان في منطقة شرق المتوسط ربما يفوق خطر إيران نفسها، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد حراكاً واسعاً لملف الأقليات وعلى رأسها الملف الكردي.

جاءت تصريحات وهبي في مقابلة تلفزيونية خاصة أجرتها معه قناة «i24NEWS Arabic»، تطرق خلالها إلى معادلات الصراع الإقليمي، ومستقبل النظام في تركيا وإيران، والتحولات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

تركيا: وزن إقليمي وخطورة استراتيجية

أوضح الدكتور عنان وهبي أن تركيا، كدولة إقليمية كبرى تمتلك قدرات اقتصادية وعسكرية ضخمة وتموضعات في عدة مناطق (مثل قطر وليبيا وقاعدة البحر الأحمر)، تسعى للهيمنة على حوض شرق البحر المتوسط، وهو ما يُمثّل تهديداً مباشراً للأمن القومي لكل من إسرائيل ومصر واليونان. وفي إجابته عن الأخطار الأبرز، أكد وهبي أن تركيا —رغم عضويتها في حلف الناتو الذي يمر بتغيرات هيكلية— تظل تمثل تحدياً وجودياً وأمنياً جسيماً، مشيراً إلى أن أي صدام عسكري محتمل رغم التحفظ التركي الشديد خوفاً من التفوق الجوي والتكنولوجي الإسرائيلي، سيكون بالغ الخطورة.

أفول حقبة حزب العدالة والتنمية وعودة الفكر الكمالي

توقع الباحث في مجلس الأمن القومي أن تشهد تركيا قريباً نهاية حقبة حزب العدالة والتنمية وفكر الإسلام السياسي المرتبط بالإخوان المسلمين، لصالح عودة التيارات الليبرالية والفكر الكمالي الديمقراطي بقيادة المعارضة القوية والشارع التركي المتشبع بالحريات. وأشار وهبي إلى أن التحركات الداخلية للملف الكردي بدأت تتحرك بوتيرة متصاعدة في المنطقة، مما يشكل تحدياً مشتركاً لكل من أنقرة وطهران اللتين قد تلتقيان في مصالح مشتركة للحفاظ على استقرار نظاميهما في مواجهة تداعيات تفكك الخارطة الحالية.

إيران والهوية الفارسية مقابل البعد الشيعي

وفي الشأن الإيراني، أكد المحاضر في جامعة حيفا أن طهران تتميز بكونها "أكثر فارسية من أن تكون شيعية"، موضحاً أن العنصر العرقي الفارسي هو المحرك الأساسي لسلوكها السياسي واستراتيجيتها بعيداً عن الاستغلال الديني لتصدير الثورة. وحول المواجهة العسكرية الأخيرة مع إيران، رأى وهبي أنها لم تفشل بل حققت تراجعاً كبيراً في النفوذ الإيراني وأضعفت قياداتها، مرجحاً أن تشهد الجولات القادمة تحريكاً للشارع الداخلي والأحواز والمنطقة الأذرية لتكون هي الفيصل في تقرير مصير النظام.