أمني إسرائيلي: سقوط نظام الأسد كان خطأ من إسرائيل والشرع سيرحل

في مقابلة تلفزيونية خاصة عبر شاشة i24NEWS Arabic، أدلى الدكتور عنان وهبي، الباحث في مجلس الأمن القومي والمحاضر في جامعة حيفا، مع أدهم حبيب الله، بتصريحات لافتة حول تطورات المشهد السياسي والأمني في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد. واعتبر وهبي أن انهيار النظام السابق شكّل "خطأً استراتيجياً" من منظور الأمن القومي الإسرائيلي، مشبهاً إياه بخطأ دعم إسقاط النظام العراقي بقيادة صدام حسين، كما جزم بأن السلطة الحالية برئاسة أحمد الشرع تفتقر للشرعية وقابلة للزوال.

تقييم سقوط نظام الأسد والأخطاء الاستراتيجية

أوضح الدكتور عنان وهبي خلال اللقاء أن إسقاط النظام السوري السابق مثّل خطأً فادحاً من وجهة النظر الأمنية الإسرائيلية، مقارناً ذلك بالخطأ التاريخي المتمثل في الإطاحة بصدام حسين في العراق. وأشار الباحث في مجلس الأمن القومي إلى أن النظام السابق، رغم طابعه العسكري والمخابراتي القاسي، نجح في الحفاظ على تماسك دولة متعدّدة القوميات والطوائف، وكان يمثل عنصر ردع إقليمي.

وبيّن وهبي أن الفراغ الذي خلفه سقوط الأسد أدى إلى تمدّد النفوذ الإيراني وهيمنته الكاملة على المساحة السورية برمتها، قبل أن تتعرض تلك المواقع لضربات عسكرية لاحقة.

مستقبل القيادة السورية الحالية

في قراءته لمستقبل السلطة في دمشق، جزم المحاضر في جامعة حيفا بأن أحمد الشرع ليس رئيساً شرعياً بالمعنى الدستوري أو الديمقراطي، واصفاً إياه بأنه مجرّد "مشروع سياسي" يفتقر لأي شرعية داخلية أو خارجية حقيقية. وأضاف وهبي أن بقاء الشرع مرتبط بدعم إقليمي مؤقت (يتمثل في الحماية التركية وانفتاح العلاقات مع السعودية)، متوقعاً رحيله نظراً لتصادمه مع الأقليات العرقية وتناغمه مع جهات متطرفة.

سيناريوهات التقسيم والموقف من مستقبل سوريا

كشف وهبي عن وجود اتفاقات ضمنية "إسرائيلية - تركية" تُعنى بتقسيم مناطق النفوذ في سوريا (مشيرًا إلى الوجود التركي في حلب ورفع العلم التركي فوق قلعتها)، معتبراً ذلك واقعاً ميدانياً وليس مجرد احتلال عابر. ورغم ذلك، أبدى تأييده لمبدأ "وحدة الدولة السورية" مع منح المناطق حوكمة ذاتية تحافظ على هويتها وتاريخها، مستبعداً التوصل إلى اتفاق أمني رسمي بين إسرائيل وسوريا، ومكتفياً بالقول إن الترتيبات الحالية هي مجرد "حبر على ورق" بينما تتواجد القوات الإسرائيلية ميدانياً في الجنوب السوري لردع الميليشيات.

الشخصيات البديلة المرتقبة ورؤية القيادة المقبلة

وعن المواصفات التي ترى إسرائيل ضرورة توافرها في القيادة السورية المستقبلية، أشار د. عنان وهبي إلى أهمية أن ينتمي الرئيس القادم إلى الأغلبية السنية التي عانت من التهميش تاريخياً، إلى جانب تبنيه توجهاً ليبرالياً ومنفتحاً على التنسيق الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، طرح وهبي اسم العميد المنشق مناف طلاس (نجل وزير الدفاع الأسبق مصطفى طلاس) كأحد أبرز الأسماء المطروحة أوروبياً ودولياً؛ نظراً لتخلفه عن الخدمة العسكرية إبان الحرب وعدم تورطه في قمع الشعب، مما يمنحه قبولاً محتملاً للتعامل مع مختلف المكونات السورية (العلوية، الدرزية، الكردية، والسنية).

قراءة في الدور القطري والإقليمي

تطرق الحوار أيضاً إلى الدور الإقليمي لدولة قطر، حيث رأى وهبي أن الدوحة لعبت دوراً يفوق حجمها بفضل قوتها المالية ومنصاتها الإعلامية (وعلى رأسها قناة الجزيرة)، مشيراً إلى وجود تقاطعات في المصالح الدولية والإقليمية (بما فيها السعودية وإسرائيل والولايات المتحدة) تهدف إلى "تحجيم" الدور القطري وتقليم أظفاره على الساحة السياسية، بغض النظر عن محاولات قطر إعادة التموضع السياسي وتخفيف ارتباطاتها السابقة بتنظيمات الإسلام السياسي.