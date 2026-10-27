مع فتح صناديق الاقتراع في جميع أنحاء البلاد، التوتر في مركز السيطرة والمراقبة التابع للجنة الانتخابات المركزية في مقر الكنيست يبلغ ذروته. وراء العملية الديمقراطية تقف حملة تكنولوجية غير مسبوقة، تجمع حوالي 100 ألف عامل، مراقبة رقمية متقدمة ومنظومات رقابة صارمة. .

مدير السيطرة في اللجنة العاد نافيه يقول :"نحن دائماً متحمسون، لكن الطاقم هنا قديم، ذو خبرة، مستعد وجاهز".

أحد التحديات المركزية التي ترافق النظام الانتخابي الحالي هو اختراق الذكاء الاصطناعي (AI) للحملات الانتخابية والشبكات الاجتماعية، الأمر الذي خلق صعوبة كبيرة في اكتشاف التلاعب بالمعلومات. خبيرة إدارة أزمات السيبر، عينات ميرون، تحذر من هجمات موجهة: "القدرة على دقة الرسائل بواسطة الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى رسائل صوتية أو نصية مخصصة، تبلغ مثلاً ناخبًا معينًا بأن مركز الاقتراع الخاص به مغلق. يجب استخدام الفطرة السليمة، والتشكيك، والتحقق جيدًا من كل رسالة". في لجنة الانتخابات، يؤكدون أن فرقًا متخصصة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع سلطات الأمن والشرطة لإحباط المعلومات الكاذبة في الوقت الحقيقي.

إلى جانب الساحة الرقمية، تعزز اللجنة أيضًا الحفاظ على نزاهة الانتخابات في الميدان. تامي لِيشِم، مديرة قسم الموارد البشرية في اللجنة، تشرح: "في كل صندوق اقتراع سيتم وضع مراقب مهمته توثيق الأحداث الاستثنائية، وفي نهاية التصويت تصوير جميع عملية فرز الأصوات بالفيديو، من البداية وحتى النهاية".

في الوقت نفسه، سيتم تسجيل ابتكار إضافي هذا العام وهو نشر بيانات التصويت على مستوى الصندوق في الوقت الفعلي - على الأقل أربع مرات خلال اليوم، وذلك من خلال نظام تخطيط خاص على موقع اللجنة، وذلك بعد أن مُنع ممثلو الأحزاب من تحديث وصول الناخبين.

الدراما الحقيقية ستصل إلى ذروتها في الليل وفي الساعات التي تلي إغلاق صناديق الاقتراع: في الكنيست يتوقعون وصول حوالي 600 ألف ظرف مزدوج (جنود، مرضى، سجناء ودبلوماسيون)، وهي كمية قياسية قد تحسم صورة توزيع المقاعد. عشرات الطاولات المخصصة ستحاكي صناديق اقتراع عادية، وستجري عملية مطابقة وعدّ دقيقة، إلى جانب حملة رقابة قانونية خاصة.

"الرسالة للجمهور بسيطة"، يلخّص نافيه وهو يبتسم: "اخرجوا للتصويت، نحن سنقوم بالباقي".