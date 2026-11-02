أكد رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمسكه بالشراكة السياسية مع رئيس حزب شاس أرييه درعي، مشددًا على أن درعي والحزب يشكلان شريكًا مهمًا له ولتكتل اليمين في قيادة الدولة.

وقال نتنياهو إن درعي "يقف بثبات منذ سنوات في مواجهة الهجمات الجامحة من وسائل الإعلام واليسار، الذين يريدون تحطيم حزب شاس"، على حد تعبيره.

وأضاف أن ما وصفه بـ«النفاق الواضح» يظهر، بحسب قوله، في استعداد وسائل الإعلام واليسار لتقديم تنازلات واسعة للأحزاب الحريدية من أجل انضمامها إلى معسكرهم.

وشدد رئيس الحكومة الإسرائيلي على أن "أرييه درعي وشاس شريكان مهمان لي ولتكتل اليمين في قيادة الدولة"، مضيفًا أن درعي يسهم بصورة كبيرة في مداولات المجلس الوزاري الأمني، ولا سيما في القضايا المتعلقة بأمن إسرائيل.

وتأتي تصريحات نتنياهو في ظل الجدل السياسي بشأن تشكيل الحكومة المقبلة ومواقف الأحزاب الحريدية، وسط مساعٍ لاستمالة هذه الأحزاب إلى معسكرات سياسية مختلفة.