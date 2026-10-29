بعد الضربة التي مُنيوا بها في الانتخابات: أكدت مصادر مقربة من رئيس حزب شاس، أرييه درعي، اليوم الخميس، في حديث مع i24NEWS، أنه "يدرس إمكانية التنحي عن قيادة الحزب، في ضوء نتائج الانتخابات".

للتذكير، خسر حزب شاس، برئاسة أرييه درعي، أربعة مقاعد على الأقل حتى هذه الساعة. وعلى الحزب، الذي شغل 11 مقعدًا في الكنيست السابقة، أن يواجه الآن عزوف الناخبين عنه من أوساط اليهود التقليديين والمتدينين الحريديم على حد سواء.

تشير بيانات التصويت إلى تراجع ملحوظ في قوة حزب شاس، سواء في معاقله الحريدية أو في معاقله بين الجمهور التقليدي، الذي اعتُبر على مرّ السنين قاعدة قوة مهمة للحزب.

إجمالًا، فقد حزب شاس أكثر من مئة ألف مؤيد: فبعد فرز الأظرف العادية، حصل الحزب في انتخابات هذا العام على 257,898 صوتًا، مقارنةً بـ392,964 صوتًا في عام 2022. وهذا هو أدنى عدد من الأصوات يحصل عليه الحزب منذ الانتخابات الأولى عام 2019.