قال رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس إن الحكومة التي قد يشكلها غادي آيزنكوت يمكن أن تؤدي دورًا مهمًا في دفع عملية السلام والعمل على إقامة دولة فلسطينية.

وجاء تصريح عباس خلال جلسة في الكنيست، عُقدت في اليوم الأول لتنصيب أعضاء البرلمان الجديد وأداء النواب اليمين الدستورية، خلال إجابته لمراسلنا أدهم حبيب الله.

وفي سياق متصل، أعرب نواب من القائمة المشتركة، في تصريحات لقناة i24NEWS، عن قلقهم مما وصفوه بـ«المواقف العدائية» تجاه المواطنين العرب ومن أن لديهم "قلق حقيقي من ليل بلور ضد المواطنين العرب بحال تشكيل حكومة جديدة"، محذرين من أن المشهد السياسي المقبل قد يكون «خطيرًا ومقلقًا للغاية».

وتأتي هذه التصريحات في ظل ترقب للمشهد السياسي الإسرائيلي والاتصالات الجارية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، وسط تساؤلات حول موقع الأحزاب العربية ودورها في المرحلة القادمة في ظل حكومة التغيير.