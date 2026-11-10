تُستكمل في مبنى الكنيست الاستعدادات لمراسم أداء أعضاء الكنيست السادسة والعشرين القسم وجلسة افتتاح الهيئة العامة، اللتين ستُعقدان اليوم (الثلاثاء) بمشاركة الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، ورئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

سيقرأ آفي هروش، والد الرقيب ريف هروش الذي قتل في معركة بجنوب قطاع غزة في أبريل 2024، المزمور 122 من سفر المزامير خلال المراسم، وستُعرض على شاشات قاعة الكنيست مقاطع من إعلان قيام دولة إسرائيل بصوت دافيد بن غوريون. وفي ختام الجلسة الاحتفالية، ستؤدي فرقة الأطفال "زهور عسقلان" النشيد الوطني «هتكفا».

ابتداءً من الساعة 08:00، سيبدأ النواب الجدد بالتوافد إلى مقر الكنيست، وقد ثُبّتت على طيّة ملابسهم زهرة احتفالية، وسيلتقطون صورة تذكارية مع أفراد عائلاتهم في مكان مخصّص لذلك. ومن هناك، سيُوجَّهون إلى محطة تصوير تُلتقط فيها صورتهم الرسمية، التي سترافقهم طوال فترة ولايتهم في المنشورات الرسمية الصادرة عن الكنيست وعلى لوحات الحضور في المقر. وسيستقبل الروبوتان "السيد فايل" و"السيدة شاغال"، اللذان انضما مؤخرًا إلى فريق المرشدين في مركز الزوار بالمقر، أعضاء الكنيست المتحمسين ويرحبان بهم.

في الساعة 15:20، سيبدأ حفل احتفالي في ساحة الكنيست، بحضور أعضاء الكنيست وضيوفهم. وسيستقبل رئيس الكنيست أمير أوحانا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي سيصل إلى ساحة مقر الكنيست برفقة موكب من الدراجات النارية والفرسان. وسيسير حرس الكنيست تكريمًا له في استعراض شرف، على وقع أبواق فرقة الجيش الإسرائيلي الموسيقية. بعد ذلك، سيُرفع علم الرئيس، وسيستعرض رئيس الكنيست أوحانا ورئيس الدولة هرتسوغ حرس الشرف. وأخيرًا، سيضع رئيس الدولة إكليلًا من الزهور عند النصب التذكاري لقتلى الحروب الإسرائيلية والنصب التذكاري لضحايا العمليات العدائية، المقامين في ساحة المقر.

من هناك، سيتوجهون إلى ردهة مكتب رئيس الكنيست للتوقيع في "سجل الرؤساء": وهو سجل خاص ذو تجليد فاخر، يهنئ فيه رؤساء إسرائيل الكنيست الجديد. وسيكتب فيه رئيس الدولة، هرتسوغ، كلمته لممثلي الشعب. بعد ذلك، سيصل أعضاء الكنيست إلى قاعة الجلسات العامة. وأمام أنظار أفراد عائلاتهم المتأثرين، الذين يتابعونهم من الشرفات إلى جانب كبار المسؤولين في الدولة، سيدخل النواب الـ120 الجدد إلى القاعة لأداء مراسم قسم الولاء.

في تمام الساعة 16:00، يُتوقع أن يعلن أمين عام الكنيست، دان مرزوق: «فخامة الرئيس». وسيقف المدعوون، وتُعزف ثلاث نفخات بالبوق. وسيفتتح رئيس الدولة الجلسة بثلاث طرقات بالمطرقة، ويلقي كلمة، ويدعو رئيس الكنيست أمير أوحانا إلى أداء قسم الولاء، ثم يسلّمه إدارة الجلسة.

بعد أن يلقي رئيس الكنيست كلمة، ينادي أمين عام الكنيست بأسماء أعضاء الكنيست واحدًا تلو الآخر، فينهض كل منهم ويجيب: «أتعهد». وبعد ذلك مباشرة، تُلتقط في قاعة شاغال الصورة التقليدية لرؤساء القوائم المنتخبة. وخلال الحدث، يلقي رئيس الكنيست أمير أوحانا ورئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمتين. ويؤدي المغني هارئيل سكات أغنيتي "ها أنا هنا" و"طريق طويل". وفي الختام، يتلو رئيس الكنيست بركة النبيذ، ويرفع الحاضرون الأنخاب احتفاءً بالكنيست الجديد.