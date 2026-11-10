كما نشر i24NEWS: معسكر آيزنكوت يتفق على تعيين متان كهانا رئيسًا للكنيست

كما نُشر في i24NEWS، تم الاتفاق على ترشيح الوزير السابق وعضو الكنيست المرتقب متان كاهانا لمنصب رئيس الكنيست السادسة والعشرين خلال فترة التكليف بتشكيل الحكومة. واتُّخذ القرار اليوم (الثلاثاء) باتفاق بين رئيس حزب "يشَار" غادي آيزنكوت ورؤساء الأحزاب: نفتالي بينيت، ويائير غولان، وأفيغدور ليبرمان، ويائير لابيد، الذين توصلوا إلى سلسلة من التفاهمات بشأن المرشحين للمناصب الرئيسية لإدارة الكنيست ولجانها المركزية.

في إطار توزيع المناصب المقررة، تم الاتفاق على تعيين وزير الأمن السابق وعضو الكنيست أفيغدور ليبرمان رئيسًا للجنة الخارجية والأمن، وأن يتولى عضو الكنيست المرتقب روعي فولكمان رئاسة اللجنة الترتيبية، فيما تُعيّن عضوة الكنيست المرتقبة ليران أفيشار بن حورين رئيسةً للجنة المالية. بالإضافة إلى ذلك، تم التوصل إلى اتفاقات مبدئية بشأن تشكيل اللجان الخاصة، ومن المتوقع نشر تفاصيلها بصورة منفصلة لاحقًا.

يأتي التوافق على ترشيح كاهانا في أعقاب ما نشرته i24NEWS أمس، ومفاده أن آيزنكوت أبقى منصب رئيس الكنيست داخل حزب "يشار!"، وكان من بين أبرز المرشحين الذين نُظر في توليهم المنصب آيزنكوت نفسه وإلعازار شتيرن وكاهانا. وستُناقش التشكيلات الكاملة للجان وتُبلور في إطار مداولات اللجنة التنظيمية خلال الأسبوع، على أن تُعرض للمصادقة عليها في الهيئة العامة للكنيست بعد غد، يوم الأربعاء.