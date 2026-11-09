تقرير: الولايات المتحدة توافق على تخصيب إيران اليورانيوم داخل أراضيها

أفادت قناة العربية السعودية اليوم (الاثنين) بمقترح جديد من قطر وباكستان، وافقت الولايات المتحدة بموجبه على السماح بتخصيب اليورانيوم داخل إيران بنسبة 3.67%، ووافقت طهران على ذلك. وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة وافقت أيضًا على الإفراج عن أصول إيرانية تتراوح قيمتها بين 6 و9 مليارات دولار.

يعيد المقترح القطري الباكستاني إلى الطاولة إمكانية إجراء مفاوضات جادة بين واشنطن وطهران، إذ جرى إعداد الترتيبات لبحث عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، دون توضيح نطاق صلاحياتهم.

على جدول البحث: تلوح بوادر اتفاق مبدئي للحد من تخصيب اليورانيوم في إيران. كما يجري بحث إمكانية إشراك دولة ثالثة للمساعدة في خفض مستوى تخصيب اليورانيوم عالي التخصيب في إيران.

في غضون ذلك، تطالب الولايات المتحدة بخفض مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران عن 60%. ووفقًا للخطة المقترحة، سيُفتح مضيق هرمز ويُرفع الحصار البحري فورًا.