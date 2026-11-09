عقب كشف i24NEWS أن المساعدات الأمريكية لإسرائيل لن تتوقف بالكامل، كما ادّعى الرئيس ترامب قبل أسبوع، أفاد مراسلنا للشؤون السياسية، غاي عزرئيل، مساء اليوم الاثنين، بأن إسرائيل تعمل بالفعل على اتفاق مساعدات جديد مع واشنطن. والاتجاه الذي تتضح معالمه هو وقف المساعدات العسكرية تدريجيًا على مدى خمس سنوات. وفي غضون ذلك، يظل الاتفاق الحالي ساريًا حتى عام 2028، ما لم يتخذ الكونغرس قرارًا بخلاف ذلك.

تتبلور هذه الخطة البديلة منذ أشهر طويلة في سرية تامة. ونكشف هذا المساء أن الشخصية المفاجئة التي تشارك بفاعلية في الحوار مع الأمريكيين هي الوزير السابق رون ديرمر، الذي عمل على هذا الملف خلال توليه منصبه وما زال يتابعه حتى اليوم. ويجري ذلك إلى جانب مسؤولين في المنظومة الأمنية والسفارة الإسرائيلية في واشنطن، بهدف التوصل إلى اتفاق قبل أداء أعضاء الكونغرس الجديد اليمين في يناير.

تحدثنا أمس حول الموضوع مع السفير هاكابي، الذي أكد: «لا أعلم بوجود وقف مفاجئ للمساعدات، لأن خطوة كهذه تتطلب إجراءً من الكونغرس. لا يزال أمامنا عامان بموجب مذكرة التفاهم، لكن هذا القرار سيُتخذ بعيدًا عن إسرائيل».

يؤكد مسؤول أمريكي آخر تحدثنا إليه:"تغيّر المزاج في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ وأصبح معارضًا للتمويل عمومًا. وإذا نظرنا إلى المستقبل وإلى الجيل زد، فأنا أشك في أن يكون هناك أي دعم لإسرائيل على الإطلاق".