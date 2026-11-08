طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اتخاذ خطوات لدفع تنفيذ خطته بشأن قطاع غزة، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما الخميس، بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوثين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، وفقًا لمصدرين مطلعين على تفاصيل المحادثة.

وبحسب المصادر، ركز ترامب على ضرورة إحراز تقدم في تنفيذ الخطة، التي تشمل نزع سلاح حركة حماس، وتجريد القطاع من السلاح، ونقل إدارته إلى حكومة فلسطينية جديدة من التكنوقراط، بعد أشهر من الجمود المرتبط بالاعتبارات السياسية والانتخابات الإسرائيلية.

وكانت إدارة ترامب قد تجنبت دفع الخطة خلال الحملة الانتخابية في إسرائيل، خشية أن يتحول تنفيذها إلى قضية سياسية خلافية. لكن انتهاء الانتخابات دفع واشنطن إلى المطالبة باستئناف الخطوات المؤجلة، بغض النظر عن هوية الحكومة التي ستتشكل في إسرائيل.

وتأتي هذه المساعي في إطار خطة ترامب المؤلفة من 20 بندًا، والتي وافقت عليها إسرائيل وحماس وأسفرت عن إنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن. ويعمل "مجلس السلام" الذي أنشأه ترامب على إعداد آليات تنفيذ الاتفاق، بما يشمل تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية ونشر قوة استقرار دولية.

وفي يوليو/تموز الماضي، توصل المجلس إلى اتفاق مع حماس بشأن خطة من 15 بندًا لنزع سلاح الفصائل المسلحة ونقل المسؤوليات المدنية والأمنية إلى الحكومة الفلسطينية الجديدة. إلا أن حكومة نتنياهو لم تحرز تقدمًا يُذكر في تنفيذها، وسط تحفظات إسرائيلية واعتبارات سياسية داخلية.

ولا يزال نتنياهو يشكك في إمكانية التزام حماس بنزع سلاحها، متهمًا الحركة بإعادة بناء قدراتها العسكرية في القطاع. وكان جاريد كوشنر قد أبلغه خلال زيارة إلى إسرائيل في أغسطس/آب الماضي بأن حماس أبدت، للمرة الأولى، موافقة على نزع سلاحها، داعيًا إياه إلى اختبار مدى جدية هذا الالتزام.

إعادة الإعمار مرتبطة بنزع السلاح

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، واصل مجلس السلام التنسيق مع الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي لتحديد تفاصيل الخطة ومعالجة المخاوف المتعلقة بنزع سلاح القطاع.

وقال مسؤول أميركي إن تنفيذ العملية سيكون تدريجيًا، مع التحقق الكامل من نزع السلاح، مؤكدًا أن إعادة إعمار غزة لن تبدأ قبل إحراز تقدم في تفكيك القدرات العسكرية لحماس.

وكان مجلس السلام قد عرض، في سبتمبر/أيلول الماضي، خطة أولية لإعادة إعمار القطاع بقيمة 2.45 مليار دولار على مدى ستة أشهر، تتضمن 66 مشروعًا، بهدف رسم ملامح المرحلة الأولى من إدارة غزة بعد الحرب. غير أن تنفيذها يتطلب تعاونًا من إسرائيل وحماس.

ووصف مصدر مطلع الخطة بأنها لا تزال المسار الأفضل للمضي قدمًا، مشيرًا إلى توافق بين إدارة ترامب ومجلس السلام وإسرائيل على عدم وجود بديل موثوق لها.

بلير يدعو القادة الإسرائيليين إلى دعم الخطة

وفي سياق متصل، زار رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير إسرائيل، بعد يوم من الاتصال بين ترامب ونتنياهو. والتقى بلير، وهو عضو بارز في الهيئة الإدارية لمجلس السلام، بنتنياهو وغادي آيزنكوت، الذي يسعى إلى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، إلى جانب عدد من القادة السياسيين.

وبحسب مصدر مطلع، دعا بلير نتنياهو والقادة السياسيين إلى دعم خطة ترامب ومنحها فرصة للتنفيذ.

وأكد مسؤول أميركي أن واشنطن تريد، بعد انتهاء الانتخابات، أن توافق الحكومة الإسرائيلية على الخطوات المتعلقة بغزة، والتي تأخر تنفيذها لأسباب سياسية.

وقال المسؤول: "سيكون تنفيذ الخطة صعبًا، لكننا نعتقد أنها خطة جيدة لإسرائيل"، مضيفًا أن الولايات المتحدة تحتاج إلى "تعاون كامل وشراكة كاملة" من الحكومة الإسرائيلية للمضي قدمًا.