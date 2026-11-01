قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق هرتسي هليفي إن إخفاق السابع من أكتوبر 2023 كان بالإمكان منعه، نافيًا بشكل قاطع وجود خيانة من داخل المؤسسة الأمنية أو العسكرية ساهمت في تسهيل هجوم حركة حماس على بلدات غلاف غزة.

وفي أول تعليق له على أحداث 7 أكتوبر، قال هليفي إن "الخيانة لم تحدث بنسبة 100%"، داعيًا القيادة السياسية الإسرائيلية إلى إعلان ذلك بوضوح. وأضاف أنه يعرف كيف وقعت أحداث ذلك اليوم، بما في ذلك تفاصيلها الدقيقة، مؤكدًا أنه لا يعتقد أن أيًا من زملائه الذين خدموا لعقود وعرّضوا حياتهم للخطر يمكن أن يقرر مساعدة حماس.

وأشار هليفي إلى أن مساعدة حماس، من الناحية العملية، كانت ستتطلب شبكة واسعة من المتعاونين، وليس شخصًا واحدًا فقط، مضيفًا أنه بعد مرور ثلاث سنوات لم يُعثر على شخص واحد يثبت تورطه في مثل هذا التعاون.

هليفي يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية

وفي ما يتعلق بالمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، شدد رئيس الأركان السابق على أن إسرائيل مطالبة باستكمال التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر وطرح الأسئلة الصعبة، معتبرًا أن ذلك يشكل جزءًا أساسيًا من عملية التعلم والتعافي.

وقال إن "السابع من أكتوبر كان إخفاقًا كان بالإمكان منعه"، مؤكدًا ضرورة مواجهة أوجه القصور بوضوح من أجل تصحيحها ومنع تكرارها.

وتطرق هليفي إلى ضحايا الهجوم، مستذكرًا صورة شيري بيباس، التي قال إنها تجسد بالنسبة إليه حجم الإخفاق، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي لم يكن حاضرًا في الوقت المناسب لمساعدتها وإنقاذها.