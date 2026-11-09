كشفت مصادر فلسطينية، أن حلفاء جماعة أنصار الله (الحوثيين) من الجهات السنية، مثل الفصائل الفلسطينية ومنها حماس، تلقوا رسائل من قيادة الجماعة شددوا فيها على نفي الرواية التي ترددها المملكة العربية السعودية حول استهداف بالصواريخ والمسيرات لمكة المكرمة والمدينة المنورة.

المصادر أوضحت لـ i24news، أن الرسالة التي وصلت عبر غرفة العمليات المشتركة ما بين قوى محور المقاومة والتي تشكل حماس والجهاد الإسلامي جزءا منها، أكدت أن هذه الرواية السعودية هدفها استقطاب أهل السنة والدول العربية والإسلامية الأخرى، من خلال المزاعم التي تتعلق باستهداف أهم المدن التي تمثل بالنسبة للمسلمين موقعا حساسا مثلما هو الحال بشأن مكة المكرمة أو المدينة المنورة.

وشددت الرسالة التي تبين أنها وصلت لأطراف سنية أخرى، على أن هناك تعليمات للقيادات الميدانية والعناصر في الميدان بعدم إطلاق أي صواريخ أو مسيرات على مكة المكرمة أو المدينة المنورة، والتركيز على المطارات التي تستخدم كقواعد عسكرية لمهاجمة المدن اليمنية من قبل السعودية، مثل مطار الملك خالد في الرياض الذي يعتبر عصب الاقتصاد السعودي ويسافر منه وإليه المستثمرون والشخصيات السياسية وغيرهم، إلى جانب التركيز على استهداف المؤسسات الاقتصادية الأساسية مثل المسؤولة عن النفط السعودي كشركة أرامكو.

المصادر بينت أن جماعة الحوثي طلبت من حلفائها مثل حركتي حماس والجهاد الإسلامي دعمها إعلاميا في روايتها والتي تؤكدها في بياناتها الإعلامية بنفي الرواية السعودية حول استهداف المدن المقدسة إسلاميا، كما طلبت نقل هذه الرسالة للدول السنية ذات العلاقة.

ولوحظ أن وسائل إعلام حماس والجهاد الإسلامي تركز على نقل الرواية الحوثية التي تشير إلى نفي استهداف تلك الأماكن المقدسة، في وقت تحاول وسائل إعلام حماس خصيصا التعامل بحذر مع الهجمات الأخرى وتحاول التقليل من نشرها بناءً على تعليمات سابقة من قيادة الحركة، في حين أن وسائل إعلام الجهاد الإسلامي تنشر بشكل فوري جميع الأخبار المتعلقة بهجمات الحوثيين وحتى أن عناصرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي يؤيدونها ويثنون عليها.

كانت مصادر كشفت بداي الشهر الماضي لـ i24news، أن حماس تقدم مساعدة كبيرة لقطر وتركيا ودول عربية تحاول التوصل لتفاهمات مع الحوثيين بشأن وقف تبادل إطلاق النار بين الحوثيين والسعودية.

المصادر أوضحت حينها، أن اتصالات على مستوى عال تجري بين حماس ومسؤولين بقطر وتركيا وبعلم الإدارة الأميركية مع قيادات حوثية وعبر آلية التواصل المشترك ما بين الحركة الفلسطينية وجماعة أنصار الله في اليمن، لمحاولة المساهمة في التوصل لاتفاق.

ونهاية الشهر الماضي كشفت مصادر أخرى أن حركة حماس أصدرت تعليمات مشددة لقياداتها بعدم التعقيب على وسائل الإعلام أو حتى عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشأن قرار مصر الأخير بدعم المملكة العربية السعودية والوقوف جانبها وإرسال قوات عسكرية إن اضطر الأمر لمواجهة الحوثيين.

المصادر أوضحت أن القرار شمل تعليمات صدرت للدائرة الإعلامية في حماس داخل وخارج قطاع غزة تطالبهم بعدم الإساءة لمصر بأي شكل من الأشكال وتجنب أي تعقيبات أو تصريحات إعلامية قد تضر بالعلاقة بمصر، بأي حال من الأحوال، والتركيز الإعلامي على الوضع الفلسطيني مع محاولة تجاهل ما يجري على جبهة السعودية – اليمن.