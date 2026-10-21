هل تنتهي الحرب في اليمن والسعودية؟ مبادرة عربية جديدة والحوثيون يوافقون

اليوم (الأربعاء)، رد الحوثيون على مبادرة شيخ الأزهر، الذي يتمتع بمكانة دينية عالية في العالم العربي والإسلامي، لإنهاء الحروب في المنطقة. محمد عبد السلام، المتحدث باسم الحوثيين ورئيس فريق التفاوض التابع للجماعة، رحب بمبادرة الشيخ. في الوقت نفسه، يرحب أيضاً رجال دين في العالم الإسلامي بهذه المبادرة.

قبل يومين دعا شيخ الأزهر إلى وقف فوري وشامل للقتال في اليمن ومحيطها الذي يسبب "الدمار في المنطقة العربية". واقترح تشكيل لجنة وساطة وتهدئة عاجلة تضم ممثلين من الدول العربية والعالم الإسلامي – من علماء الدين، أصحاب الخبرة وشخصيات تعتبر رزينة – بهدف منع تفاقم الأزمات، تقريب وجهات النظر وتسوية الخلافات.

بحسب قوله، النزاعات تضعف دول المنطقة، تضر بأمنها وتهدر الموارد التي كان من الممكن استخدامها للتنمية ورفاهية السكان. الأزهر أعلن أنه مستعد للمساعدة في جهود الوساطة.

كما ذُكر، فإن شيخ الأزهر هو السلطة الدينية السنية الأهم في العالم العربي الإسلامي – وهو المبادر الحصري وراء مبادرة المصالحة والوساطة بين الحوثيين وحكومة اليمن. وقد نشر المتحدث باسم الحوثيين رسالة إلى شيخ الأزهر، عقب دعوته إلى إنشاء لجنة وساطة عربية-إسلامية تعمل على وقف الحروب وتسوية النزاعات في المنطقة.