كشفت مصادر لـ i24news، أن حركة حماس أصدرت تعليمات مشددة لقياداتها بعدم التعقيب على وسائل الإعلام أو حتى عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشأن قرار مصر الأخير بدعم المملكة العربية السعودية والوقوف جانبها وإرسال قوات عسكرية إن اضطر الأمر لمواجهة الحوثيين.

المصادر أوضحت أن القرار شمل تعليمات صدرت للدائرة الإعلامية في حماس داخل وخارج قطاع غزة تطالبهم بعدم الإساءة لمصر بأي شكل من الأشكال وتجنب أي تعقيبات أو تصريحات إعلامية قد تضر بالعلاقة بمصر، بأي حال من الأحوال، والتركيز الإعلامي على الوضع الفلسطيني مع محاولة تجاهل ما يجري على جبهة السعودية - اليمن.

المصادر بينت، أن حماس لا تريد أن تسوء العلاقة بينها وبين مصر ولا تريد أن تكون طرفا في أي نزاع كان شكله، وأنها تريد الحفاظ على علاقاتها التي تطورت كثيرا مع مصر مؤخرا.

ولم تعلق حماس على الهجمات المتبادلة ما بين السعودية والحوثيين في اليمن، ولم تصدر أي بيان رسمي، واكتفى خليل الحية رئيس المكتب السياسي بالإشارة إلى أنه حركته تشارك في الوساطات التي تجري من أجل التوصل لاتفاق.

كانت مصادر كشفت لـ i24news، منذ أيام أن حماس وبالتواصل مع قطر وتركيا تحدثت مع الحوثيين لمحاولة الوصول إلى وساطة تنهي الحرب وتعيد الهدوء إلى المنطقة.