أعلن مجلس الدفاع الوطني المصري، الأحد، تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة العربية السعودية، للدفاع عن أمنها واستقرارها وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية، في ظل التصعيد الإقليمي والاعتداءات التي تتعرض لها المملكة.

وجاء القرار خلال اجتماع ترأسه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث التطورات الإقليمية الراهنة، ولا سيما التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.

وقالت رئاسة الجمهورية المصرية، في بيان، إن المجلس أكد «الوقوف التام والتضامن الكامل» مع السعودية، استنادًا إلى العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة بين البلدين، وإلى ارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي.

كما قرر المجلس مواصلة تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بهدف احتواء التصعيد وتسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة بالوسائل السلمية.

جلسة طارئة للبرلمان المصري

وتزامنت قرارات مجلس الدفاع الوطني مع الاستعداد لعقد جلسة عامة طارئة لمجلس النواب المصري، ظهر الأحد، لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية وموقف مصر من حماية أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها.

وكان السيسي قد دعا، السبت، إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان لبحث تفويضه في أي تحرك قد تطلبه السعودية، مؤكدًا استعداد مصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن المملكة، وفقًا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وشدد الرئيس المصري على أن القاهرة لا تسعى إلى الحرب أو مهاجمة أي طرف، وإنما تتحرك في إطار الدفاع، مؤكدًا رفض مصر المساس بأمن السعودية واستقرارها، ومشيرًا إلى أن أي تحرك في هذا الاتجاه يتطلب موافقة البرلمان المصري.