محلل قطري: رغم استياءنا من إيران لا نريد تغير النظام الإيراني

تتواصل الحراكات الدبلوماسية المكثفة، لا سيما الجهود القطرية الرامية إلى تقريب وجهات النظر واحتواء التصعيد الإقليمي، وذلك بالتزامن مع إعلان وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن بلاده لم تنجز مهمتها بعد في إيران، مكرراً اتهاماته لطهران بالسعي نحو امتلاك سلاح نووي. وتأتي هذه التطورات في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية مدى استعداد الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب للذهاب نحو ضربات جديدة، إثر الانتكاسة التي مني بها الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية.

وفي قراءة تحليلية مستفيضة للمشهد، استضافت القناة في استوديوهاتها البروفيسور علي الهيل، الاكاديمي والباحث في الشان الدولي عبر تقنية الفيديو من الدوحة، ومن واشنطن الأستاذة مرح البقاعي، مديرة تحرير منصه البيت الابيض بالعربيه.

تفاصيل الجهود القطرية وموقف طهران

أوضح البروفيسور علي الهيل أن الوساطة القطرية تشكل الحدث المطمئن والبارز وسط الأزمات المشتعلة في مضيق هرمز والهجمات المتبادلة. وأكد الهيل أن الدوحة خاضت جولات مفاوضات شائكه ومعقدة مع الجانب الإيراني استمرت لساعات طويلة وانتقلت من طهران إلى الدوحة، ونجحت في إحداث اختراق حقيقي من خلال إقناع الجانب الإيراني بتخفيض شروطه السابقة إلى خمسة شروط.

وفي المقابل، اعتبرت الأستاذة مرح البقاعي أن الجهود القطرية تهدف إلى إقناع طهران بالعودة الجدية إلى طاولة المفاوضات وفق الشروط الأمريكية الواضحة والصارمة، مشيرة إلى أن طهران لا تملك ترف وضع الشروط المعقدة في ظل استمرارها في سياسات التصعيد وتطوير قدراتها العسكرية العابرة للحدود. وأضافت البقاعي أن الإدارة الأمريكية، ورغم نتائج الانتخابات النصفية، مستمرة بحزم في موقفها الرامي لتحييد التهديدات الإيرانية ونزع فتيل خطرها الاستراتيجي والنووي، لافتاً إلى أن الرئيس ترامب يمتلك كافة الأدوات الدستورية للتعامل مع أي عراقيل داخلية.

أبعاد نتائج الانتخابات الأمريكية وتداعياتها على خيار الحرب

شهد النقاش سجالاً حاداً حول أسباب وتداعيات خسارة الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية الأمريكية؛ حيث اعتبر البروفيسور علي الهيل، مستنداً إلى تصريحات لبعض المحللين والمسؤولين الأمريكيين مثل جيه دي فانس وجون مرشايمر، أن تورط الإدارة في حرب غير ضرورية وغير محسوبة مع إيران بناءً على ضغوط رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو قد كلف دافعي الضرائب مبالغ باهظة وكان سبباً رئيسياً في هذه الخسارة السياسية المدوية. وأضاف الهيل أن دول الخليج العربي تقف على قلب رجل واحد لاحتواء إيران عبر إبرام اتفاقيات حسن جوار ومنظومة أمنية إقليمية تضم دول المنطقة، رافضة في الوقت ذاته أي مساس بالبنى التحتية المدنية ومحذرة من مخاطر إسقاط النظام الإيراني الذي قد يخلق فراغاً استراتيجياً خطيراً يخدم المشروع الإسرائيلي.

من جانبها، رفضت مرح البقاعي ربط خسارة الحزب الجمهوري المباشر بمسألة الحرب الإيرانية وحدها، مؤكدة أن الرئيس ترامب خاض المواجهة لحماية المنطقة من "الشرور الإيرانية" المستمرة منذ عقود. وشددت البقاعي على أن غياب النظام الحالي في طهران لن يترك فراغاً سياسياً، بل سيفتح الباب أمام قوى معتدلة جاهزة للتعامل مع المجتمع الدولي ضمن المعايير والقوانين الإنسانية والسياسية المتعارف عليها.