كانت إسرائيل مستعدة خلال عطلة نهاية الأسبوع لاحتمال أن يأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجوم على إيران، حسبما أفاد مساء اليوم (الأحد) مراسل الشؤون الدبلوماسية في القناة العبرية عميحاي شتاين. وفي الوقت نفسه، كان الجيش الأمريكي يستعد لتلقي توجيه من الرئيس بتنفيذ هجوم، لكن لم يصدر مثل هذا الأمر.

يوم الجمعة، عقد رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعًا مع كبار المسؤولين الأمنيين. وبحسب مصدرين، منح ترامب نائبه جيه دي فانس ومسؤولين آخرين في الإدارة "بضعة أيام" لاستنفاد المسار الدبلوماسي.

في وقت سابق اليوم، قال ترامب لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إن احتمال استئنافه الهجمات على إيران ضئيل للغاية إذا أحرزت طهران تقدمًا نحو اتفاق نووي وإعادة فتح مضيق هرمز. وقال ترامب: «الأمر يتوقف على ما إذا كانوا سيوقّعون اتفاقًا قويًا جدًا أم لا»، وأضاف: «سأفعل ذلك إذا لزم الأمر، لكننا نضربهم بقوة شديدة». وحذّر من أن القوات العسكرية الأمريكية مستعدة للهجوم: «لديّ هنا ثلاث حاملات طائرات، وهي على أتم الاستعداد».