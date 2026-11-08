تحدث السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، مساء اليوم الأحد، في مؤتمر رؤساء البلديات الذي ينظمه الكونغرس اليهودي الأمريكي، والذي افتُتح مساء اليوم في القدس. وأجاب هاكابي عن أسئلة i24NEWS، قائلاً في ظل نتائج الانتخابات: "سنعمل مع أي حكومة تتشكل". وتطرق السفير أيضاً إلى التقارير عن وقف المساعدات العسكرية الأمريكية، قائلاً: "لا أعلم بوجود أي وقف مفاجئ للمساعدات".

في السياق السياسي، تطرّق هاكابي إلى التطورات في إسرائيل، موضحًا: "لم أتحدث بعد مع آيزنكوت منذ الانتخابات، لكن موقف الولايات المتحدة هو أن هذا قرار يتخذه المواطنون الإسرائيليون. سنعمل مع أي حكومة تتشكّل، لأنها ستظل حكومة الشعب في إسرائيل. دورنا هو تمثيل الولايات المتحدة أمام الحكومة التي سيختارها الشعب، وهذا بالضبط ما سنفعله".

وعن احتمال توجيه ضربة أمريكية لإيران، قال هاكابي: "أنتم تعلمون أنه حتى لو كنت أعرف، لما استطعت إخباركم، أليس كذلك؟ أنتم تعلمون ذلك، لكن الحقيقة أنني لا أعرف. أنا حقًا لا أعرف. أنا على بُعد 6,000 ميل من المكان الذي يُتخذ فيه القرار. أفترض أنني سأسمع بالأمر عندما يحدث، ربما عند سماع صفارة الإنذار الأولى. لا أعرف، لكن الرئيس يتمتع بغرائز ممتازة. لديّ ثقة هائلة به وبقدرته على اتخاذ القرار الذي يعتقد أنه الأفضل للولايات المتحدة والعالم".

وعن إمكانية وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل في نهاية العام، قال هاكابي: "إن فكرة الإنهاء التدريجي للمساعدات جاءت في الواقع من رئيس الحكومة الإسرائيلي. وقد بدأ الحديث عنها قبل عام ونصف العام. لذلك عملنا بالفعل على فكرة ألا تكون هذه الخطوة قطعًا للعلاقات، بل تغييرًا لها من علاقات قائمة على المساعدات إلى علاقات تجارية. متى سيحدث ذلك فعليًا؟ لا أعلم. مذكرة التفاهم التي نعمل بموجبها حاليًا مدتها عشر سنوات، وقد تبقى منها عامان. سنرى ما سيحدث، لكن على حد علمي، لا يوجد وقف مفاجئ للمساعدات أعلم به، لأنني أعتقد أن خطوة كهذه ستتطلب إجراءً من الكونغرس".

وفي الختام، أوضح هاكابي موقفه بشأن العلاقات بين الدولتين: "هناك دول حول العالم تريد مقاطعة إسرائيل، وسحب كل استثماراتها، وفرض عقوبات على شعب إسرائيل. هذا جنون. ما يجب أن يكون هو شراكة حقيقية. آمل ألا تكون الولايات المتحدة غبية إلى حد إنهاء الشراكة المذهلة بينها وبين دولة إسرائيل، أو حتى تغييرها بأي شكل من الأشكال".