أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل، التي تبلغ مليارات الدولارات سنويًا، ردود فعل كثيرة في إسرائيل، وأثار تساؤلات عديدة. وأفاد الم اسل السياسي في القناة العبرية غاي عزريئيل مساء أمس (الجمعة)، نقلًا عن مصدر مطّلع على التفاصيل، بأن وقف المساعدات في نهاية العام ليس أمرًا نهائيًا.

كما ذُكر، وفقًا لمصدر مطّلع على التفاصيل، فإن وقف المساعدات بحلول نهاية العام الحالي، خلافًا لما بدا من إعلان ترامب مطلع الأسبوع، ليس قرارًا نهائيًا ولا أمرًا محسومًا. وبحسب المصدر، رغم تصريح ترامب، يجري بالفعل حوار هادئ مع الأمريكيين بهدف تحويل الأمر إلى عملية تدريجية.

لم تتوخَّ إسرائيل الحذر الشديد في عدم الرد على تصريحات الرئيس عبثًا، بل لتجنب إحداث أزمة، وعدم مخالفته علنًا، وقبل كل شيء لكسب الوقت واستيضاح ما يجري بالفعل. وتسعى إسرائيل عمليًا إلى كسب مزيد من الوقت، وتجري حاليًا اتصالات هادئة وحساسة للغاية للتوصل إلى صيغة تتفق عليها جميع الأطراف.

سُجّل أمس أيضًا أول تعليق، حذر جدًا وغير حاسم، من المتحدث باسم منظومة الإعلام الوطني الإسرائيلية، دورون شبيغلمان.. وقال في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "نريد الانتقال من المساعدة إلى الشراكة".