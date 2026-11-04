وزارة المالية الإسرائيلية تحذر: وقف المساعدات الأمنية يهدد برفع الضرائب
في وزارة المالية الإسرائيلية، لا يزالون لا يأبهون بتصريح الرئيس ترامب، لكنهم يدركون أن الحكومة ستضطر إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة لسد العجز الذي سينشأ في ميزانية الدفاع.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء أن المساعدات الأمنية لإسرائيل ستتوقف بحلول نهاية العام، وفقًا لما اتفق عليه مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. لكنه أوضح أن الولايات المتحدة ستواصل تزويد إسرائيل بما تحتاجه. والسؤال الآن هو من أين ستأتي الأموال اللازمة للحصول على منظومات الأسلحة المطلوبة.
تنص اتفاقية المساعدات الأمنية مع الولايات المتحدة على تقديم 3.8 مليارات دولار سنويًا، أي نحو 13 مليار شيكل، منها نصف مليار دولار مخصص للبحث والتطوير المشتركين لأنظمة الدفاع الصاروخي. ويشكّل هذا المبلغ نحو 9% من ميزانية الدفاع و0.6% من الناتج القومي الإسرائيلي.
تسبّب تصريح ترامب في حالة من الغموض بشأن المتطلبات المستقبلية لميزانية المؤسسة الأمنية. وقال مسؤول كبير في وزارة المالية: «نحن لا نشعر بالقلق في الوقت الحالي، فقد كنا نعلم أن هذا هو الاتجاه. لكن في الوقت الراهن، هذا مجرد تصريح لا يتضح كيف ومتى سيُنفّذ وما تداعياته». والمؤكد، كما يدرك المسؤولون في وزارة المالية الإسرائيلية أيضًا، أن التداعيات ليست إيجابية للخزانة العامة، ولا للاقتصاد الإسرائيلي.
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وتتركز المخاوف في ضغوط إضافية لزيادة ميزانية الدفاع، التي تبلغ حاليًا 158 مليار شيكل سنويًا، بما في ذلك صفقات شراء أُبرمت على أساس افتراض تلقي أموال المساعدات.
إن زيادة ميزانية الأمن لتعويض أموال المساعدات ستضطر الحكومة حتمًا إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة، أي زيادة الضرائب وتقليص ميزانيات أخرى.