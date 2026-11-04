في أعقاب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الثلاثاء، أفاد بأن إسرائيل حذّرت الولايات المتحدة من استخدام إيران أسلحة كيميائية، يبعث مسؤول أمني رفيع برسالة مطمئنة، موضحًا أنه في الوقت الراهن لا تمتلك إيران قدرة كيميائية تهدد دولة إسرائيل، بحسب ما يكشف لأول مرة يوسي يهوشوع، المحلل العسكري في i24NEWS العبرية ويديعوت أحرونوت.

أُتصريحات المسؤول الأمني الرفيع أدليت بموافقة الرقابة العسكرية. وأضاف المسؤول: "نحن نتابع التهديد، وإذا دعت الحاجة فسنعرف كيف نتصرف ونُطلع المواطنين".

وفقًا لما أوردته صحيفة نيويورك تايمز، تعاملت الولايات المتحدة بتشكك مع المعلومات التي يُزعم أن إسرائيل نقلتها، إذ رأى بعض المسؤولين الأمريكيين أن هذه المعلومات الاستخباراتية كانت جزءًا من حملة ضغط تشنها حكومة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقناع إدارة ترامب باستئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد إيران.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أيضًا أن إسرائيل شاركت بعض المعلومات مع مسؤولين في دول الخليج، لكن بعضهم شككوا في أن إيران تضع خططًا لاستخدام أسلحة كيميائية، ويعتقدون هم أيضًا أن إسرائيل تحاول دفع الولايات المتحدة وشركائها إلى العودة إلى مرحلة أكثر حدة من الحرب.