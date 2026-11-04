كشفت مصادر من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، أن تركيا تحفظت على طلب تقدمت به الحركة للسماح لأكرم العجوري القائد العام لجناحها المسلح سرايا القدس، بالدخول إلى أراضيها بعدما رفضت دول أخرى منها مصر استقباله في الأشهر الماضية.

المصادر أوضحت لـ i24news أن العجوري أصيب في هجوم إسرائيلي كان استهدفه في مقر يعود لسعيد إيزدي المسؤول عن الملف الفلسطيني في الحرس الثوري الإيراني، داخل مدينة قم الإيرانية منتصف شهر مارس الماضي. مؤكدة أنه تلقى العلاج في البلاد وحالته جيدة.

المصادر بينت أنه بعض رفض عدة دول استقباله لأسباب أمنية، توجهت حركة الجهاد الإسلامي للطلب من تركيا استضافته على غرار العديد من الأسرى المحررين إلا أنها تحفظت على الطلب ولم ترفضه بشكل نهائي.

المصادر بينت أن العجوري يواجه صعوبات في مغادرة إيران إلى لبنان أو سوريا نتيجة الظروف الأمنية في البلدين، بعدما كان لسنوات يتنقل بينهما إلى جانب طهران التي كانت لفترات بالنسبة له ملاذا آمنا في ظل الملاحقات الإسرائيلية له.

المصادر أشارت إلى أن العجوري لا زال يتابع أعمال قيادة سرايا القدس في قطاع غزة والضفة الغربية، إلا أن العوائق المالية التي تواجهها الحركة والظروف السياسية والميدانية تمنع التقدم في خطط إعادة بناء الجناح المسلح خاصة بغزة.

واغتالت إسرائيل العديد من قيادات الجهاد الإسلامي وجناحها المسلح خلال الحرب إلا أنها لم تتضرر بشكل كبير كما هو الحال لدى حماس التي خسرت معظم قياداتها.

ويقود جيل شاب في الجهاد الإسلامي قيادة جناحها المسلح، وجميعهم ممن عاشوا فترات كمرافقين لقيادات تاريخية كانت قد اغتيلت قبل الحرب في جولات تصعيد سابقة.

ويسيطر العديد من الشخصيات المعروفة بقربها من إيران والتي كانت تعمل مع المنشق عن الحركة إياد الحسني قبل عودته للحركة ويصبح قياديا مهما في جناحها العسكري قبل أن تغتاله إسرائيل قبل سنوات.