قال مصدر عربي لـi24NEWS اليوم الثلاثاء: "قد تحاول إيران توسيع نطاق المعركة وتنفيذ عملية برية ضد الكويت، مستعينة بأذرعها في العراق". وأضاف أن عناصر التنظيمات المسلحة الموالية لإيران ينشطون حاليًا من فنادق في بغداد والبصرة والنجف، ويستعينون بقوات محلية وتحالفات مع عشائر عراقية ومجموعات مسلحة، ويستخدمون مركبات وأسلحة وضعتها جهات عشائرية تحت تصرفهم.

يشكك المصدر في تقارير وسائل الإعلام العراقية عن انتشار قوات الحكومة العراقية على طول الحدود مع الكويت لمنع التسلل. وبحسب قوله، فإن الأمر مجرد خطوة شكلية في المقام الأول، تهدف إلى الاستجابة للضغط الأمريكي.

تأتي هذه التطورات على خلفية طرح جهات إيرانية، بينها أعضاء في البرلمان ووزير خارجية سابق، مؤخرًا احتمال شنّ عملية برية ضد الكويت، ولا سيما ضد جزيرة بوبيان، وذلك في حال استهداف الولايات المتحدة جزيرة خارك النفطية.

تُشير إيران إلى أنها قد توسّع نطاق ساحات المواجهة إذا اتسعت الحرب ضدها. وقد تجد الكويت نفسها في الجبهة التالية.