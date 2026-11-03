تسود أوساط المتابعين حالة من ترقب القرار الأمريكي الحاسم بشأن الملف الإيراني، حيث يشير الخبراء إلى أن الرئيس الأمريكي يمتلك صلاحية اتخاذ القرار، إلا أن تردده بين مسار محادثات السلام وخيار الهجوم العنيف يجعل التكهن بتوقيته أمراً معقداً. ورغم ذلك، تتوافر مؤشرات استخباراتیة عبر وكالات الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية تفيد بوجود توجه لضرب إيران لإحباط مساعيها نحو امتلاك السلاح النووي، مع ترجيحات بوقوع هجوم محتمل خلال أيام أو أسابيع قادمة.

الأهداف الاستراتيجية: منع القدرة النووية والصواريخ البالستية

أوضح الدكتور موشيه العاد الكولونيل احتياط في الجيش الإسرائيلي والمحاضر في كلية الجليل، أن الهدف الأساسي للعمليات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية لا يتمثل بالضرورة في إسقاط النظام الإيراني -وهي مهمة تعود بالدرجة الأولى للولايات المتحدة نظراً لعدم امتلاك إسرائيل الأدوات الكافية لها- بل يتركز على منع طهران من تطوير قدراتها النووية ووقف خطر إطلاق الصواريخ البالستية الذي يمثل تهديداً وجودياً لدولة إسرائيل.

وحول طبيعة المفاجآت أو الأساليب المتوقعة، أشار الخبراء العسكريون إلى أن إسرائيل قد تلجأ إلى تكتيكات ووسائل جديدة كلياً وغير مسبوقة داخل العمق الإيراني، مستفيدة من إمكانيات استخباراتية واسعة لم تُستغل بالكامل بعد.

الجبهة اللبنانية ومأزق سلاح حزب الله

على الصعيد الميداني اللبناني، تطرق النقاش إلى تأثير المناورات الإسرائيلية والتلويح بعمليات عسكرية واسعة في حال اندلاع أي تصعيد جديد؛ حيث يرى المحللون أن العنصر المركزي المعرقل لكل مسارات المفاوضات السياسية هو رفض حزب الله القاطع لنزع سلاحه. وتتزايد القناعة بأن استمرار هذا الرفض سيدفع نحو تنسيق عسكري أمريكي-إسرائيلي أوسع لمعالجة هذا الملف الأمني المعقد في المنطقة.