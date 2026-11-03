كشف مسؤول سعودي مطّلع على التفاصيل أن وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان عقد خلال الأيام الأخيرة لقاءات في طهران مع كبار المسؤولين الإيرانيين، بمشاركة ممثلين عن تركيا وباكستان، في إطار تحرك دبلوماسي يهدف إلى احتواء التوتر ومنع اتساع المواجهة بين الرياض وطهران.

وذكرت هيئة البث الرسمية "كان " أنه بحسب المسؤول، نقل الوفد رسالة من السعودية تؤكد أن المملكة لا ترغب في المشاركة في أي مواجهة عسكرية مع إيران، ولن تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي لتنفيذ هجمات ضدها. وفي المقابل، تتوقع الرياض من طهران الامتناع عن استهداف الأراضي السعودية.

وأوضح المسؤول أن إشراك تركيا وباكستان في هذا التحرك، وهما من الدول الأعضاء في "تحالف مكة"، يهدف إلى توجيه رسالة إلى طهران مفادها أن أي هجوم على المملكة قد يؤدي إلى انخراط الدولتين في المواجهة.

وأضاف أن السعودية تسعى إلى تجنب فتح جبهة إضافية مع إيران، في وقت تركز فيه جهودها على التعامل مع القوى الموالية لطهران في المنطقة، ولا سيما التهديد الذي يمثله الحوثيون في اليمن والفصائل الشيعية المسلحة في العراق.

دول الخليج تستعد لاحتمال استئناف الحرب

في سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، بأن دول الخليج تستعد لاحتمال استئناف المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت الهيئة عن مسؤول إماراتي قوله إن بلاده تتعامل بواقعية مع التطورات، وإن المؤشرات تدل على أن المواجهة قد تستأنف. وأضاف أن إيران لا تزال متمسكة، بحسب تقديره، بأفكارها النووية، مشيرًا إلى أن دول الخليج تتوقع تجدد القتال وتستعد لهذا الاحتمال.

ورغم إشارته إلى وجود فرصة لتقديم طهران تنازلات في اللحظة الأخيرة، شكك المسؤول الإماراتي في أن تكون هذه الخطوة أكثر من محاولة لكسب الوقت، مؤكدًا أن الثقة بإيران محدودة.

اتصالات إسرائيلية مع دول الخليج

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت، مساء أمس، بأن تقديرات إسرائيلية تشير إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يأمر خلال أيام قليلة باستئناف الحملة العسكرية ضد إيران.

وبحسب التقرير، أعقبت هذه التقديرات جولة اتصالات مع دول الخليج، مع التركيز على الدول الموقعة على اتفاقيات أبراهام، في ظل الاستعدادات لاحتمال عودة المواجهة وتداعياتها الإقليمية.