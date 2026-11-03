شهدت العلاقات الإيرانية الروسية في السنوات الأخيرة، ولا سيما مطلع العام الحالي، انعطافة استراتيجية نوعية تمثلت في توقيع اتفاقية تعاون شامل غطت مختلف القطاعات باستثناء بند الدفاع المشترك. ويأتي الحديث عن استكمال صفقة شراء مقاتلات روسية في سياق تعزيز هذا المحور الذي يعكس بُعدين رئيسيين؛ الأول: نظرية موسكو التي تعتبر إيران بوابة أمنها الاستراتيجي الجنوبي (منطقة بحر قزوين)، والثاني: التأكيد الروسي الدائم على محورية دورها في الشرق الأوسط، واستحالة تسوية أي أزمات إقليمية بمعزل عن أروقتها.

صراع النفوذ والمياه الساخنة

أوضح الدكتور سمير الخطيب، رئيس رابطة خريجي جامعات روسيا والاتحاد السوفيتي في إسرائيل، خلال نقاش تحليلي، أن أي تسوية محتملة للصراع الإقليمي قد لا تُحسم عسكرياً بل عبر الطاولات الدبلوماسية والتفاوضية. هذا التحول قد ينقل إيران من مجرد قوة إقليمية إلى فاعل ذي وزن عالمي أوسع بفضل الدعم الروسي.

في المقابل، تسعى موسكو باستمرار لتثبيت أقدامها في مناطق "المياه الساخنة"، مستفيدة من حضورها السابق في سوريا، ومساعيها الحالية في ليبيا وحديث عن البحر الأحمر، مع الحفاظ على علاقات متوازنة وجيدة مع دول الخليج العربي.

الموقف الغربي والأمريكي والإسرائيلي

على الصعيد الدولي، تراهن الدوائر الأمريكية والغربية والإسرائيلية على سيناريو "فصل الملفات"؛ محاولة إغراء موسكو عبر صفقات نفطية ورفع للعقوبات الاقتصادية مقابل تخليها عن طهران أو الحد من تنامي الدعم العسكري لها.

وعلى الرغم من التسريبات المستمرة عن صفقات تسليح متقدمة بين الجانبين، فإن الجانبين الروسي والإيراني طالما نفيا وجود صفقات تسليح معلنة ومثبتة رسمياً على الأرض حتى اللحظة.