حققت جماعة الحوثيين تقدمًا عسكريًا في جنوب اليمن خلال الأيام الأخيرة، لتصبح قواتها على بعد نحو 80 كيلومترًا من مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد ومقر الحكومة المدعومة من السعودية، وفق تقرير لوكالة «رويترز» استند إلى إفادات أربعة مصادر عسكرية.

وبحسب المصادر، تقدمت القوات الحوثية في محافظة لحج جنوبي اليمن، وهي منطقة يُعرف سكانها تقليديًا بمعارضة الجماعة. ويُعد هذا التقدم الأقرب الذي تحققه قوات الحوثيين باتجاه عدن منذ عام 2015.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لمدينة عدن، التي تمثل مركزًا رئيسيًا للحكومة اليمنية المدعومة من الرياض. وكان الحوثيون قد سيطروا على المدينة لفترة وجيزة عام 2015، قبل أن تتمكن قوات مدعومة من التحالف بقيادة السعودية من إخراجهم منها.

ويأتي التقدم الميداني في وقت تتزايد فيه المخاوف الأمنية المرتبطة بنشاط الحوثيين في المنطقة، إذ أمرت وزارة الخارجية الأميركية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، الموظفين غير الأساسيين في بعثتها الدبلوماسية بالسعودية وأفراد عائلاتهم بمغادرة المملكة.

وذكرت السفارة الأمريكية في بيان أن القرار جاء على خلفية مخاطر أمنية، مشيرة إلى هجمات الحوثيين التي استهدفت مواقع داخل السعودية.

ويعكس تزامن التقدم الحوثي في جنوب اليمن مع التحذيرات الأمنية الأميركية استمرار التحديات التي تواجهها السعودية والحكومة اليمنية المدعومة منها، في ظل هشاشة الوضع العسكري وتعدد بؤر التوتر في المنطقة.