نقلت إسرائيل إلى الولايات المتحدة معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران تدرس استخدام أسلحة كيميائية ضد خصومها، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم الثلاثاء. ووفقًا للتقرير، تتباين الآراء في الولايات المتحدة بشأن هذه المعلومات؛ إذ يرى بعض المسؤولين الأمريكيين أن هذه المعلومات الاستخباراتية جزء من حملة ضغط تمارسها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقناع إدارة ترامب بالعودة إلى تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران.

ترى جهات أخرى أنه ينبغي التعامل مع التهديدات بجدية، في ضوء سلسلة التحذيرات الأخيرة بشأن استعدادات إيران لمهاجمة مصالح أمريكية.

وورد أيضًا أن إسرائيل شاركت بعض المعلومات مع مسؤولين في دول الخليج، إلا أن بعضهم شكك في أن إيران تضع خططًا لاستخدام أسلحة كيميائية، وهم يعتقدون أيضًا أن إسرائيل تحاول دفع الولايات المتحدة وشركائها إلى العودة إلى مرحلة أكثر كثافة من الحرب.

وفقًا لدراسة أجرتها منظمة Iran Watch، بدأت إيران في عام 1983 تطوير برنامج للأسلحة الكيميائية، في البداية ضمن إطار الحرس الثوري. وطوّر النظام قدرات تتعلق بغاز الخردل والمواد الخانقة والمواد التي تؤثر في الجهاز الدموي. وفي وقت لاحق، ظهرت أيضًا تقارير استخباراتية عن تطوير أو حيازة مواد تؤثر في الأعصاب.

وفقًا لتقديرات الاستخبارات الأمريكية، استخدمت إيران أيضًا أسلحة كيميائية على نطاق محدود ضد العراق خلال الحرب بين البلدين في ثمانينيات القرن الماضي. وقد أقرت إيران في عام 1998 بأنها أدارت برنامجًا للأسلحة الكيميائية خلال الحرب، لكنها ادعت أن البرنامج قد أُوقف. وإيران موقّعة أيضًا على اتفاقية بهذا الشأن، لكن الولايات المتحدة تقول إنها انتهكتها.