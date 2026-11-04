اجتاحت الولايات المتحدة موجة زرقاء عارمة، حقق خلالها الديمقراطيون انتصارات تاريخية واستعادوا بسهولة السيطرة على مجلسَي الكونغرس، والآن يبحث الرئيس دونالد ترامب عن شيء يلقي عليه اللوم.

قال الرئيس ترامب في سلسلة من المقابلات مساء الثلاثاء إن خسائر الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي تعود إلى ارتفاع أسعار البنزين والحرب في إيران، لكنه أكد أنه لا يندم على شن الحرب. وعندما سألته صحيفة وول ستريت جورنال في مقابلة هاتفية عما إذا كانت الحرب قد أسهمت في الأداء الضعيف للحزب، قال ترامب: "كانت إيران جزءًا من ذلك".

في مقابلة منفصلة مع قناة فوكس نيوز، أولى ترامب أهمية أكبر لتكاليف الوقود. وقال: "لا أعتقد أن الحرب هي السبب، بل أعتقد أن أسعار البنزين هي السبب. يتفق الناس مع ما أفعله بشأن إيران، لكنهم على الأرجح لم يكونوا مستعدين لتحمل النتيجة قصيرة الأجل المتمثلة في دفع المزيد مقابل البنزين. وكما تعلمون، أنا أتفهم ذلك. لا أتفق معه، لكنني أقول للناس إنها مشكلة قصيرة الأجل من أجل مكاسب طويلة الأجل".

قال ترامب لصحيفة وول ستريت جورنال إنه لا يراوده أي تردد بشأن الحرب، رغم تأثيرها على معدلات شعبيته. وأضاف:"لا أفكر في الأمر. لقد فعلت الصواب، وكنت سأفعله مجددًا".

وردت تقارير تفيد بأن الرئيس كافح لأشهر لإنهاء النزاع، وشكا لمستشاريه من تحوّله إلى مشكلة مستمرة. ورغم ذلك، قال ترامب في تصريح منفصل إن الحرب ستنتهي "عندما أقول إنها انتهت".

ومع ذلك، ورغم اعتراضاته على سياسات الديمقراطيين وتأييده للمرشحين الجمهوريين قبيل الانتخابات، قال ترامب إنه سيقبل نتائج الانتخابات. وأضاف: "أنا مستعد تمامًا لقبول تلك النتائج".

"سنعمل مع الديمقراطيين، ونتطلع، كما تعلمون، إلى العمل معهم. وربما نتوصل إلى اتفاق".

وفي اتصال آخر مع شبكة «سي بي إس نيوز»، هنّأ ترامب الديمقراطيين. وقال: "رسالتي هي: تهانينا للديمقراطيين، وأتطلع إلى العمل معكم من أجل مصلحة بلدنا. أعرف الكثير من الديمقراطيين، ولدي سلطة النقض الكاملة، وأنا واثق من أننا سنتمكن من تسوية الأمور". وأضاف: "أعتقد أنهم سيرغبون في العمل معي. وإلا فسأستخدم حق النقض ضد كل شيء، وهم لا يريدون ذلك".

أصرّ ترامب على أن الجمهوريين خسروا لأنه لم يكن على ورقة الاقتراع، لكنه قال أيضًا إنه لا يندم على تأييد مرشحين مثل السيناتورة دارلين غراهام من ولاية ساوث كارولينا، التي خسرت سباقها، والمدعي العام لولاية تكساس كين باكستون، الذي كان متأخرًا في سباقه إلى مجلس الشيوخ وقت تصريح ترامب، لكنه خسر في نهاية المطاف أيضًا.

في انتخابات التجديد النصفي هذه، ألحق الديمقراطيون هزيمة ساحقة بالحزب الجمهوري على جميع المستويات، وفازوا بالسيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب، وبالعديد من مناصب حكام الولايات. ويرى كثيرون في ذلك رفضًا واسع النطاق لترامب والحزب الجمهوري، امتد حتى إلى معاقلهم الأكثر ولاءً.

انتقلت سبعة مقاعد في مجلس الشيوخ وأكثر من 30 مقعدًا في مجلس النواب من حزب إلى آخر. وانتخبت ولايات تكساس وكانساس وكارولينا الجنوبية أعضاءً ديمقراطيين في مجلس الشيوخ للمرة الأولى منذ عقود، ولم يكن الديمقراطيون قد فازوا بانتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي في كانساس منذ عام 1932.

أقرت السيناتورة سوزان كولينز عن ولاية مين، التي تشغل منصبها منذ عام 1997، بخسارتها أمام الديمقراطي تروي جاكسون، منهيةً سعيها للفوز بولاية سادسة، رغم أن النتيجة لم تكن قد أُعلنت رسميًا بعد. وفي أوهايو، هزم الديمقراطي شيرود براون السيناتور جون هوستد في سباق تجاوز الإنفاق عليه 500 مليون دولار. وقال براون: "لقد وجهتم الليلة رسالة لا لبس فيها: أوهايو ليست للبيع". وفي آيوا، فاز الديمقراطي جوش توريك بالمقعد الشاغر الذي كانت تشغله السيناتورة المنسحبة جوني إرنست، متغلبًا على النائبة آشلي هينسون.

انتزع الديمقراطيون أيضًا مناصب حكام أربع ولايات: كيشا لانس بوتومز في جورجيا، وآيمي أكتون في أوهايو، ورود ساند في آيوا، وجينا هينوجوسا في تكساس.

حافظ الجمهوريون على بعض مواقعهم. فقد فاز السيناتور مايك راوندز بولاية ثالثة في داكوتا الجنوبية، وفازت السيناتورة مارشا بلاكبيرن بمنصب حاكم ولاية تينيسي، مما سيستلزم استقالتها من مقعدها في مجلس الشيوخ. وفازت الديمقراطية إيمي كلوبوشار بمنصب حاكم ولاية مينيسوتا. وقالت: "لست مهتمة بدفع مينيسوتا نحو اليسار أو اليمين؛ أريد أن أمضي بنا إلى الأمام"، مضيفة أنها "لن تكون مجرد ختم مطاطي لدونالد ترامب".