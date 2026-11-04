أسفرت انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، التي جرت أمس وانتهت صباح اليوم (الأربعاء)، عن تغيير جذري في تركيبة الكونغرس الأمريكي، وانتخاب عدد من الأعضاء الجدد في كلٍّ من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ممن يتبنون آراءً ناقدة لإسرائيل ومؤيدة للفلسطينيين، ولدى بعضهم سجل من التصريحات الشديدة ضدها.

أحد الأسماء المعروفة من الحملة الانتخابية هو عبد الرحمن السيد، المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان. وعمل السيد، وهو أمريكي من أصل مصري، طبيبًا ومديرًا لأنظمة الصحة العامة قبل خوضه الانتخابات. والسيد هو أول مسلم في مجلس الشيوخ الأمريكي.

خلال حملته، أدلى السيد بعدة تصريحات حادة ضد الدعم الاقتصادي والأمني الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل، واتهم إسرائيل أيضًا بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين. ومن بين ما قاله السيد: "الأموال التي ندعم بها الفصل العنصري في الضفة الغربية يجب أن تُستثمر هنا".

ومن الأسماء الجديدة في مجلس الشيوخ الأمريكي تروي جاكسون من ولاية مين، وهو عضو سابق في مجلس شيوخ الولاية، قال إن "كل من لديه عينان وقلب يعرف أن الحكومة الإسرائيلية ترتكب إبادة جماعية في غزة". وقد هزم جاكسون الجمهورية المؤيدة لإسرائيل سوزان كولينز، بعدما شغلت المنصب لما يقرب من 30 عامًا.

معظم الأعضاء الجدد المنتمين إلى الجانب المناهض لإسرائيل والمؤيد للفلسطينيين في مجلس النواب يأتون من ولاية نيويورك. وأبرزهم درياليزا أفيلا شبالييه، التي شاركت في تجمع مؤيد للفلسطينيين في تايمز سكوير بعد يوم واحد من هجوم 7 أكتوبر. وخلال نقاش شاركت فيه في مارس 2026، سُئلت عما إذا كانت تدين أفعال حماس في 7 أكتوبر، فأجابت: "إن الفرضية التي يقوم عليها هذا السؤال تتجاهل 75 عامًا من الاحتلال الذي يخضع له الشعب الفلسطيني، والظروف التي عاش فيها الناس قبل أن تبدأ هذه الإبادة الجماعية".

عضوة الكونغرس الجديدة الأخرى عن ولاية نيويورك هي كلير فالديز، العضوة السابقة في الهيئة التشريعية للولاية، التي بادرت خلال فترة ولايتها إلى طرح قانون يهدف إلى منع الجمعيات في الولاية من دعم المستوطنات. أما العضو الجديد الثالث المناهض لإسرائيل من نيويورك فهو براد لاندر اليهودي، العضو السابق في مجلس مدينة نيويورك، الذي زار الضفة الغربية الشهر الماضي ضمن وفد من الحاخامات ساعدوا الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون.

ميلات كيروس، وهي أمريكية من أصل إثيوبي دخلت مجلس النواب ممثلةً عن ولاية كولورادو، تعارض المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، ووصفت العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة بأنها "إبادة جماعية"، ودعت إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل. أما دونوفان ماكيني من ولاية ميشيغان، فقد حظي بدعم عضوة الكونغرس الأمريكية من أصل فلسطيني رشيدة طليب خلال حملته الانتخابية.

في ولاية نيوجيرسي، انتُخب آدم حموي، وهو طبيب عسكري سابق من أصول مصرية شارك في بعثة طبية إلى خان يونس في قطاع غزة في مايو 2024. ويختتم القائمة كريس راب من بنسلفانيا، وهو عضو سابق في الهيئة التشريعية للولاية، شارك في مظاهرة ضد رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل خطابه في الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.