أحدثت النائبة الأميركية السابقة هايلي ستيفنز انقسامًا داخل الحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان، بعدما أعلنت دعمها للمرشح الجمهوري مايك روجرز في سباق مجلس الشيوخ، بدلًا من مرشح حزبها عبد السيد، وذلك قبل يومين من انتخابات التجديد النصفي التي يُنتظر أن تؤثر نتائجها على موازين القوى في الكونغرس الأميركي.

وجاء الموقف المفاجئ لستيفنز، التي خسرت الانتخابات التمهيدية الديمقراطية أمام عبد السيد في أغسطس/آب الماضي، خلال ظهورها إلى جانب روجرز في فعالية أُقيمت داخل كنيسة بمدينة ديترويت، في خطوة أثارت استياء قيادات ديمقراطية كانت تأمل في توحيد صفوف الحزب خلال الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية.

وفي مقطع فيديو نشرته عبر منصة «إكس»، بررت ستيفنز قرارها بالقول إن عبد السيد أبلغها بأنها لم تعد موضع ترحيب في حملته الانتخابية، وإن عليها الابتعاد عنها، مضيفة: «إنه محق، ولهذا أدعم اليوم مايك روجرز لمجلس الشيوخ الأميركي».

كما انتقدت ستيفنز المرشح الديمقراطي، معتبرة أن سكان ميشيغان لا ينطلقون في مواقفهم من الكراهية، وأن ما يصدر عن حملته لا يعكس القيم التي تؤمن بها. وبحسب وكالة «أسوشيتد برس»، ألغى عبد السيد مشاركة ستيفنز في فعالية انتخابية مشتركة كانت مقررة في اليوم نفسه، على خلفية ما اعتبره إعادة فتح للخلافات التي رافقت الانتخابات التمهيدية.

ترامب يشيد بدعم ستيفنز للمرشح الجمهوري

وسارع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التعليق على الخطوة، مشيدًا بإعلان ستيفنز دعم روجرز، ووصف موقفها بأنه «شجاعة»، مشيرًا إلى أنها تتمتع بقاعدة تأييد واسعة واحترام بين سكان ميشيغان، خصوصًا في أوساط الأميركيين من أصول أفريقية واليهود.

واعتبر ترامب أن دعم النائبة السابقة قد يمثل إضافة مهمة لحملة روجرز، في وقت تشهد فيه الولاية منافسة محتدمة على مقعد مجلس الشيوخ.

وتعود جذور الخلاف بين ستيفنز وعبد السيد إلى الانتخابات التمهيدية التي تنافسا فيها في أغسطس/آب الماضي، قبل أن تتفاقم التوترات مؤخرًا بسبب إعلان انتخابي مثير للجدل نشرته مجموعة من المؤيدين التقدميين والمعارضين لإسرائيل، وربطت فيه إسرائيل بارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ورغم أن عبد السيد انتقد الإعلان ونأى بنفسه عن مضمونه، فإن ذلك لم ينهِ الخلاف بين معسكره وأنصار ستيفنز، الذي بلغ ذروته مع إعلان دعمها المرشح الجمهوري.

وخلال ظهورها إلى جانب روجرز، أشادت ستيفنز بتعهده الاستثمار في الشركات المملوكة لأميركيين من أصول أفريقية، معتبرة أن هذا التوجه يمثل سياسة اقتصادية مناسبة لسكان الولاية.

ويحظى السباق على مقعد مجلس الشيوخ في ميشيغان بأهمية خاصة في انتخابات التجديد النصفي، إذ قد تؤثر نتيجته على توزيع المقاعد بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخل الكونغرس خلال العامين المقبلين. ويأتي موقف ستيفنز في مرحلة حساسة من المنافسة، وسط خلافات داخل الحزب الديمقراطي قد تلقي بظلالها على حملته في الولاية.