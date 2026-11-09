في مقابلة شاملة بُثّت الليلة الماضية (بين الأحد والاثنين) في برنامج "60 دقيقة" على شبكة CBS، تطرّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى هزيمة الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، وربطها مباشرةً بالحملة ضد إيران، والارتفاع الحاد في أسعار الوقود، وتغيّر مواقف الرأي العام الأمريكي تجاه إسرائيل نحو الأسوأ.

قال الرئيس إن التدخل العسكري الأمريكي هو الذي أنقذ الدولة من الدمار: "ما كانت إسرائيل لتبقى لولا دونالد ترامب، لأننا دخلنا بتلك القاذفات الجميلة من طراز B-2 قبل أكثر من عام وضربنا المواقع الثلاثة. وكانوا على بُعد أسبوعين من امتلاك سلاح نووي".

«هناك نفور كبير من إسرائيل في الشارع الأمريكي»

حلّل ترامب العوامل التي أدّت إلى فقدان الجمهوريين السيطرة على الكونغرس، وعرض صورة مقلقة لإسرائيل بشأن الرأي العام في الولايات المتحدة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتفصيل: "هم (الناخبون) لم يحبّوا الحرب، ولم يعجبهم ارتفاع أسعار البنزين... وهناك نفور كبير على نحو لا يُصدّق من إسرائيل. يبدو أن هناك نفورًا من إسرائيل. إذن، لديكم هذا العامل، والحرب نفسها، وأسعار الوقود، وأعتقد أن هذه هي الأسباب الرئيسية".

دعم كامل لفانس والمطالبة بتعويض التكاليف

تطرّق الرئيس إلى تصريحات نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، الذي قال بعد الانتخابات إن الحرب مع إيران والتحركات المتعلقة بإسرائيل ألحقت أضرارًا بالغة بالحزب. وأوضح ترامب أنه لا يعارض تصريحات نائبه، لكنه شدّد على ضرورة العملية قائلًا: "إجابتي هي نعم قاطعة، لأنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وأعتقد أن التاريخ سيُظهر أنه كان قرارًا صائبًا للغاية".

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بعد مواجهته بتكاليف الحرب، وجّه ترامب تحذيرًا اقتصاديًا صريحًا إلى الحلفاء في الشرق الأوسط: "في نهاية هذا الأمر كله، ستدفع لنا هذه الدول التي حميناها كل التكاليف التي تكبدناها في الحرب. سنستعيد كل هذه الأموال... لأنها لولا نحن لما كانت موجودة. ولولانا لما كانت إسرائيل موجودة".

"قطعنا رأس الترسانة النووية"

في معرض حديثه عن قرار استهداف قيادات النظام والمنشآت النووية في طهران، رفض الرئيس الادعاءات بحدوث تصعيد غير ضروري، وشدد على أهمية هذه الخطوة لأمن إسرائيل. وأوضح ترامب في مقابلة: "أردت تحقيق ذلك على المدى الطويل، لا على المدى القصير. لقد قضينا على ترسانتهم النووية. لولا أنني فعلت ذلك، لما كانت إسرائيل موجودة الآن. كانت إسرائيل ستختفي". وأضاف أن إيران باتت ضعيفة الآن وستضطر إلى توقيع اتفاق، فيما ستواصل القوات الأمريكية ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحًا.