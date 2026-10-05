مناظرة نتنياهو وأيزنكوت تقترب؟ دعوة مباشرة لمواجهة تلفزيونية

دعا رئيس حزب "يشار" ورئيس الأركان السابق غادي أيزنكوت بنيامين نتنياهو، إلى مناظرة تلفزيونية عادلة ومتوازنة، مطالبًا بتقديم إجابات كاملة للجمهور، من دون مناورات وأكاذيب". في الرسالة التي أُرسلت إلى نتنياهو، كُتب أن المناظرة ستُبث مباشرة على جميع قنوات الإعلام في إسرائيل.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى نتنياهو أيضًا: "بعد 23 يومًا ستجرى في إسرائيل الانتخابات المصيرية الأكثر أهمية، في مفترق طرق حاسم لأمن ومستقبل دولة إسرائيل. في 27/10، بعد ثلاث سنوات على خلل 7/10 الخطير في تاريخ إسرائيل، الكارثة الأصعب والأكبر التي عرفناها - سيختار شعب إسرائيل قائدًا. رئيس الحكومة يرفض إقامة لجنة تحقيق ويرفض نشر البروتوكولات الكاملة، بطريقة تضر بثقة الجمهور بمؤسسات الدولة وتعرض إسرائيل لخطر كارثة أخرى".

أيزنكوت أشار أيضًا إلى أنه "بحكم واجب الإنسان الذي يسعى للقيادة، عليه أن يقدّم إجابات كاملة، مباشرة وصادقة للناخبين. عشية يوم الذكرى لمجزرة السابع من أكتوبر، وبعد الأثمان الباهظة التي دفعها شعب إسرائيل، من الجدير أن يتلقى إجابات واضحة وكاملة دون مناورة أو أكاذيب."

كما هو متبع في الدول الديمقراطية، سيلتزم الطرفان بإجراء مناظرة متوازنة، عادلة ومحترمة، كما يليق بالشعب في إسرائيل:

1. سيتم تحديد إطار عمل يسمح بتقديم إجابات موضوعية وشاملة، وسيسمح لجميع وسائل الإعلام في إسرائيل ببثه.

2. مقدمو المناظرة سيكونون من الصحفيين/الصحفيات الذين سيتم اختيارهم من قبل محرري قنوات الأخبار.

3. قواعد المناظرة والنقاش، توزيع الأوقات، طريقة طرح الأسئلة وغيرها، ستتحدد بين المقدّمين الذين سيُختارون وبين ممثّلي مقرات المرشحين.

رهناً بالقواعد المذكورة أعلاه، نحن مستعدون للمواجهة بشكل فوري. يسعدني تنسيق اجتماع لمواصلة النقاش وتنسيق التفاصيل لإجراء المواجهة في أقرب وقت ممكن"، أُشير أيضاً.

رئيس بلدية بات يام ومدير حملة الليكود في الانتخابات، تسفيكا بروت، سخر في رده: "مرحباً. هل جاء جدي وحده، أم مع منصور عباس، الطيبي ويئير غولان؟".