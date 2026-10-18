استطلاع i24NEWS: نتنياهو يتراجع، والأحزاب العربية تحصل على 14 مقعدا

تسعة أيام على الانتخابات: استطلاع مقاعد دراماتيكي لـ i24NEWS نُشر هذا المساء (الأحد). يأتي الاستطلاع على خلفية مقابلات رئيس الحكومة الإسرائيلي نتنياهو والهجمات بين الكتل وداخلها.

وفقاً للاستطلاع، لو جرت انتخابات الكنيست الـ26 اليوم، لحصل حزب الليكود على 25 مقاعد، انخفاض بمقعدين مقارنة باستطلاع i24NEWS الأسبوع الماضي. حزب "يشار!" برئاسة أيزنكوت يبقى مستقراً ويحافظ على 21 مقعداً. في المركز الثالث يأتي بينيت مع حزب "بيحد"، الذي يحافظ على 13 مقعداً.

حزب "عوتسماه يهوديت" بزعامة بن غفير يعزز مكانته بمقعد واحد ويحصل على 10 مقاعد، ما يجعله يصل لأول مرة إلى رقم مزدوج في استطلاع i24NEWS. الديمقراطيون يحافظون على 9 مقاعد، وكذلك يهدوت هتوراة التي تحتفظ بـ8 مقاعد.

القائمة المشتركة تسجل ارتفاعًا بمقعد واحد وتحصل على 8 مقاعد، وكذلك حزب شاس الذي يقوى أيضًا بمقعد واحد ويحصل على 8 مقاعد.

حزب "يسرائيل بيتنو" بزعامة ليبرمان يفقد مقعداً ويحصل على 6 مقاعد فقط، وهو رقم منخفض جداً. الصهيونية الدينية وحزب "زِهوت" يبقيان مستقرين مع 6 مقاعد، وكذلك تسجل "القائمة الموحدة" 6 مقاعد.

عوفر فينتر مع قائمة "عمخا يسرائيل" لا يتجاوز نسبة الحسم ويضعف إلى 2.9% فقط، وكذلك قائمة الاحتياطيين والاقتصاد التي لا تتجاوز نسبة الحسم وتسجل 2.4%.

أما الأحزاب التي لم تتجاوز بعد نسبة الحسم وتحصل على أقل من واحد بالمئة - اللون الأسود، أزرق أبيض، الجمهور الحريدي، نعم لإسرائيل وأخي.

أيضًا في تقسيم المعسكرات سُجلت تغييرات، إذ أن الائتلاف يقف عند 57 مقعدًا، المعارضة مع 49، والأحزاب العربية تحصل على 14 مقعدًا بالمجمل.

تم جمع العينة وإعدادها من قبل شركة دايركت بولز بإدارة تسورييل شارون لصالح قناة i24NEWS، في تاريخ 18 أكتوبر 2026، بواسطة نظام رقمي مدمج مع لجنة، بين 525 مشاركًا بالغًا (18+) يُمثلون عينة ممثلة للسكان العامين في إسرائيل. نسبة الخطأ الإحصائي للعينة هي ±4.2% باحتمالية 95%.