فُتحت صناديق الاقتراع هذا الصباح وعلى ضوء ذلك اليكم شرحا كيف سيبدو اليوم التالي مع المحاولات لتشكيل حكومة مستقبلية.

من حيث الجدول الزمني، فُتحت صناديق الاقتراع الساعة 07:00 وستُغلق الساعة 22:00. عند إغلاق صناديق الاقتراع، سيتم نشر نتائج عينات انتخابية. منذ بدء فرز الأصوات، سيحتاج الأمر إلى وقت غير قليل حتى تُنشر النتائج النهائية من قبل لجنة الانتخابات، في موعد أقصاه 4 نوفمبر. نُذكّر أن أكثر من 600,000 ظرف مزدوج يُتوقع أن يُحسب في هذه الانتخابات، مما سيبطئ من وتيرة الفرز.

وفقاً لقانون أساس: الحكومة، حتى الحادي عشر من نوفمبر سيُكلّف الرئيس الإسرائيلي أحد أعضاء الكنيست الذين وافقوا على ذلك بمهمة تشكيل الحكومة، وذلك طبعاً بعد جولة التوصيات والمشاورات في بيت الرئيس.

من يُكلّف بتشكيل الحكومة سيحاول القيام بذلك خلال 28 يومًا. إذا لم ينجح في تشكيل الحكومة، يحق للرئيس تمديد مدة تشكيل الحكومة ومنحه أسبوعين إضافيين، ليصبح المجموع 42 يومًا. إذا لم ينجح المرشح حتى بعد ذلك، يمكنه إعادة التفويض إلى الرئيس والسماح لمرشح آخر بتشكيل الحكومة.

يستطيع الرئيس دعوة لاستشارة إضافية ومنح مهمة تشكيل الحكومة لمرشح آخر. كما يمكن للرئيس أن يختار عدم منح مرشح آخر الحق في تشكيل الحكومة وبدلاً من ذلك إعادة التفويض إلى الكنيست. في مثل هذه الحالة، إذا وقع 61 عضو كنيست بأنهم يوصون بمرشح آخر، يمكن للرئيس منحه 14 يومًا لتشكيل الحكومة.

في حال لم ينجح أي مرشح في تشكيل حكومة خلال كل الفترة المحددة، سيتم حل الكنيست الـ26 والتوجه إلى انتخابات إضافية. وكما هو معروف، صرح الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ بأنه سيبذل جهودًا جبارة لتفادي سيناريو الخروج لجولة انتخابات إضافية.