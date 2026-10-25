حاخام فينتر لم يخضع لضغوط نتنياهو وسموتريتش: "أتمنى أن يتجاوز نسبة الحسم"

الحاخام إيلي سدان، الحاخام الرئيسي لمستوطنة عالي ورئيس حزب "عمخا يسرائيل" عوفر فينتر، كان في الأسابيع الأخيرة تحت ضغط من جهات في حزبي الليكود والصهيونية الدينية، بهدف دفع فينتر للانسحاب من الانتخابات. ومع ذلك، في تسجيل للحاخام يتبين أنه رغم الضغوط، فهو يدعم ترشح فينتر، وأن نتنياهو سيكون قادراً على تشكيل حكومة يمينية فقط إذا تجاوز فينتر نسبة الحسم.

في التسجيل قال الحاخام سدان: "أنا عادة أحاول ألا أتدخل في الانتخابات. كشف حساب، أعتقد أن السيد بنيامين نتنياهو كان رئيس حكومة ممتازًا قام بالكثير من الأمور الجيدة لشعب إسرائيل، وكنت أود جدًا أن يواصل في منصب رئيس الحكومة. لذلك، عندما جاءني أشخاص وقالوا لي: 'قل لهؤلاء أن ينسحبوا، قل لهؤلاء أن يصعدوا' وكل أنواع الاقتراحات، قررت أن أصمت، لأن كما أنه نجح في اجتياز الانتخابات بسلام حتى اليوم، أفترض أنه أيضاً هذه المرة سينجح في اجتياز الانتخابات بسلام".

لكن اليوم اتصلوا بي وأروني وكأنهم ينشرون بأني أقول بعدم التصويت لعوفر فينتر لأنه لن يجتاز نسبة الحسم. أنا أعتقد أن هذا غير صحيح، أنا بالطبع لم أقل ذلك، وأتمنى لعوفر فينتر أن يجتاز نسبة الحسم، وأنا أعتقد أنه فقط إذا اجتاز عوفر فينتر نسبة الحسم - فقط عندها سيكون لدى بيبي حكومة يمين كاملة".

قبل حوالي أسبوعين نشرنا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حاول زيادة الضغط على عوفر فينتر للانسحاب من الانتخابات من خلال التوجه إلى حاخامه في محاولة لتنسيق محادثة معه. رئيس الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش حاول هو أيضًا إقناع فينتر بالانسحاب من السباق، واقترح التنازل من أجل فينتر عن منصبه كوزير في وزارة الدفاع من ضمن حصة الوزراء التي ستطلبها حزبه في المفاوضات الائتلافية، مقابل انسحابه من الترشح للكنيست.