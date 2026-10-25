فينتر بعد عناقه آيزنكوت على i24NEWS: "ليس عدوي.. كفى كراهية"

رئيس حزب "عمخا يسرائيل"، عوفر فينتر، علّق اليوم (الأحد) على الضجة بعد العناق الذي منحه لرئيس حزب "يَشَار!" غادي أيزنكوت في برنامج "عطلة نهاية الأسبوع": "كما عانقته عندما قُتل ابنه غال، هكذا سأعانق كل أخ لي، حتى وإن لم أوافق على آرائه السياسية، حتى لو كلفني ذلك بعض الأصوات في الانتخابات".

"أسمع أن هناك هجمات وكلمات قاسية ضدي بسبب أنني أمس في قناة i24NEWS 'تجرأت' على معانقة غادي أيزنكوت عندما تبادلنا الأماكن في المقابلة"، كتب وينتر، "هناك خلاف أيديولوجي عميق بيني وبين غادي أيزنكوت ولدي انتقادات شديدة تجاهه بسبب سياسة الاحتواء التي ينتهجها، لكنه ليس عدوي".

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وقال"كفى هذه الكراهية، كفى هذه المقاطعات - ليست كل الأمور سياسة، هناك أيضًا شعب هنا يحتاج إلى علاج، ونحن القادة الأوائل الذين يجب أن يكونوا قدوة".

في مقابلة أُجريت مساء أمس معه، أوضح فينتر أنه لا ينوي الانضمام إلى الحكومة برئاسة أيزنكوت. في مقابلة مع دانيال روت أفنيري، قبل ثلاثة أيام من الانتخابات، سُئل فينتر إذا كان من الممكن أن يكون "من سيسقط معسكر اليمين". فأجاب: "حاشا لله"، وأضاف: "نحن في المعسكر الوطني منذ الأزل. حقيقة أنهم يهاجمونني ويفعلون بي كل هذه الأمور، هذا لا يغير مواقفي".