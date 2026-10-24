أكد الباحث والأكاديمي الإسرائيلي الدكتور إيدي كوهين أن الحرب الإقليمية الشاملة واستئناف الضربات العسكرية ضد النظام الإيراني أصبحت "مسألة وقت لا أكثر"، مشدداً على وجود قرار أمريكي حاسم يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعزل عن القرار الإسرائيلي المنفرد.

وفي مداخلة إعلامية عبر قناة i24NEWS، أوضح كوهين أن ترامب قد وصل إلى مرحلة اليقين باستحالة التوصل إلى اتفاق سياسي أو صفقة مع طهران ، مبيناً أن الإدارة الأمريكية تنتظر ما بعد الانتخابات الأمريكية (النصفية) لإطلاق العمليات العسكرية الفاصلة ضد النظام الإيراني. وأضاف: "نتنياهو وإسرائيل شركاء، ولكن صاحب قرار الحرب هو الرئيس الأمريكي ترامب، والأمر بات محسوباً".

الصورة الإقليمية وتحركات الحلفاء

وفي قراءته للمشهد الإقليمي الواسع، لفت كوهين إلى أن المعركة ضد طهران تتقاطع مع ملفات حيوية أخرى، أبرزها الملف اليمني؛ حيث اعتبر أن استهداف جماعة الحوثي يمثل جزءاً لا يتجزأ من الحرب الشاملة على النفوذ الإيراني.

وأشار الأكاديمي الإسرائيلي إلى وجود حراك وترتيبات إقليمية مكثفة تحضيراً للمرحلة المقبلة، مشيراً في هذا السياق إلى المواقف الرسمية المعلنة والتنسيق المصري السعودي المشترك للدفاع عن أمن المملكة واستقرار المنطقة، في ظل رصد عمليات تحليق جوي وتدريبات متواصلة لاختبار وفحص القدرات والجهوزية الميدانية للجبهة الإيرانية.

وختم كوهين تأكيداته بأن المشهد السياسي والعسكري يدخل منعطفاً حاسماً، معتبراً أن "الحرب باتت على الأبواب" وتخضع لجدول زمني محدد ترسمه واشنطن بالتنسيق مع الحلفاء الإقليميين.