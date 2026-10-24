تسرع الولايات المتحدة بإجلاء الدبلوماسيين وعائلاتهم من بعثاتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، في ظل الخشية من تصعيد إقليمي وإمكانية استئناف الهجمات على إيران، بحسب ما أفادت الليلة (السبت) شبكة CNN نقلاً عن مصادر مطلعة. ووفقًا للتقرير، مارست إسرائيل ضغوطًا على الولايات المتحدة لشن هجوم آخر ضد إيران في الوقت الحالي، إلا أن جهودها لم تؤت ثمارها حتى الآن.

وفي غضون ذلك، كشفت وثيقة تم الكشف عنها في وقت سابق في موقع أكسيوس أن الولايات المتحدة تلقت معلومات استخبارية تفيد بأن إيران كثفت بشكل كبير جهودها للإضرار بمسؤولي الحكومة الأمريكية، وأن الخطط الإيرانية لتنفيذ هجمات قاتلة ضد مواطنين أمريكيين وصلت إلى مراحل متقدمة، سواء في الشرق الأوسط أو في دول أخرى.

وفقًا لمذكرة استخباراتية أمريكية من يوم أمس، التي وصلت إلى يد الموقع، فإن مخططات إيرانية لاغتيال شخصيات أمريكية قد وصلت بالفعل إلى "مراحل متقدمة". وقالت مصادر أمريكية إن هذه المعلومات هي أحد الأسباب لقرار وزارة الخارجية تقليص عدد الموظفين في بعض السفارات في المنطقة.