أعلن الجيش الإسرائيلي فرض قيود على دخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنات ومناطق العمل في الضفة الغربية والأغوار، خلال الأيام التي تسبق الانتخابات الإسرائيلية المقررة الثلاثاء، في ظل رفع مستوى التأهب الأمني تحسباً لاحتمال وقوع هجمات.

وبحسب ما أعلنه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، سيُمنع دخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنات في الضفة الغربية والأغوار يومي الأحد والاثنين، باستثناء المناطق الصناعية. أما يوم الانتخابات، فسيُمنع دخول العمال الفلسطينيين بصورة عامة، في خطوة تعني فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية.

كما تقرر استمرار الطوق الأمني المفروض على مدينتي الخليل وحلحول خلال الليلة، عقب الهجوم الذي وقع يوم الجمعة.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع قرار رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي، بفرض حظر كامل على مغادرة جنود الجيش لقواعدهم ابتداءً من يوم الخميس وحتى يوم الانتخابات.

ووفقاً للتقرير، جاء القرار في ضوء مخاوف أمنية من احتمال وقوع هجمات خلال يوم الانتخابات بهدف التأثير في مجرياتها.

واتُّخذت هذه القرارات عقب تقييم أمني متعدد الجبهات ترأسه زامير، بمشاركة كبار قادة الجيش الإسرائيلي، بينهم رئيس شعبة العمليات، ورئيس الاستخبارات العسكرية، وقادة القيادات الشمالية والوسطى والجنوبية، وقائد قيادة الجبهة الداخلية.