ستُستأنف يوم الخميس القادم محادثات التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف، حيث سيمثل الجانب الإيراني وزير الخارجية عراقجي، ومن الجانب الأمريكي سيصل ويتكوف وكوشنر. ومن المتوقع أيضاً أن يشارك مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بعد أن شارك في الجولة السابقة.

من المتوقع أن يتم نقل الاقتراح الإيراني إلى الأمريكيين قبل المحادثات يوم الخميس، وبالتالي هناك سيناريو يفيد بأن الأمريكيين قد لا يستأنفون المحادثات في أعقاب رفض الاقتراح الإيراني.

مصادر مطلعة على التفاصيل تقول لـi24NEWS إن هذه أيام حاسمة - حتى يوم الخميس سنعرف بشكل مؤكد ما إذا كان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب سيرى الاقتراح الإيراني مشروعًا، أم أنه يتجه نحو الحرب.

في هذه الأثناء، يُقدَّر في إسرائيل أنه لا توجد فرصة لجسر الفجوات بين الدولتين والتوصل إلى اتفاق. وفي السياق ذاته، ينعقد في هذه الساعات المجلس الوزاري السياسي-الأمني المصغر، وقبله أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نقاشًا مع رؤساء جهاز الأمن وعدد محدود من الوزراء.