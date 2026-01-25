الاستنفار يتصاعد: أمريكا وإسرائيل تبحثان سيناريوهات ضربة ضد إيران

بحث قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الجنرال براد كوبر مع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية الفريق أول إيال زامير سبل التنسيق الدفاعي بين البلدين، تحسبًا لاحتمال تعرض إسرائيل لهجمات صاروخية إيرانية في حال تنفيذ الولايات المتحدة ضربة عسكرية ضد إيران، وفق ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن مصدر مطلع.

وبحسب المصدر، لا تزال حالة الاستنفار الأمني قائمة في ظل تصاعد التوتر بشأن الملف الإيراني، إلا أن قرار توجيه ضربة عسكرية لم يُتخذ بعد، ولا يزال بيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ومن المتوقع أن تعزز الولايات المتحدة انتشارها العسكري في منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة، في وقت من المنتظر أن يناقش المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي الملف الإيراني إلى جانب التطورات في غزة.

ونقلت هيئة البث عن رئيس الأركان الإسرائيلي قوله في محادثات مغلقة إن “لا موعد محدد لأي هجوم أميركي على إيران، وجميع السيناريوهات تبقى مطروحة”.

وتأتي هذه التطورات على وقع تصاعد الاحتجاجات داخل إيران، وسط تقارير دولية عن تشديد غير مسبوق في الإجراءات الأمنية. وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد أفادت بأن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أصدر توجيهات للمجلس الأعلى للأمن القومي في التاسع من يناير لقمع الاحتجاجات “بكل الوسائل اللازمة”.

في السياق ذاته، أفادت منظمة حقوق الإنسان HRANA بأن عدد القتلى المؤكدين جراء قمع الاحتجاجات بلغ 5,459 شخصًا، معظمهم من المتظاهرين، فيما لا تزال أكثر من 17 ألف حالة وفاة قيد التحقق، لترجّح المنظمة أن يصل إجمالي الضحايا إلى نحو 22,490 شخصًا.

وتعكس هذه المعطيات تصاعد المخاطر الأمنية في المنطقة، في ظل تداخل التطورات العسكرية مع الأزمة الداخلية المتفاقمة في إيران، وما قد يترتب عليها من تداعيات إقليمية واسعة.