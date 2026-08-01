التغطية متواصلة| إيران تتهم الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في المنطقة
نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين لم تذكر هوياتهم أن ترامب أمر بشن هجوم جديد يهدف إلى إرغام طهران على الاستسلام وقد يبدأ في نهاية هذا الأسبوع.
قال قائد مقر خاتم الأنبياء علي عبداللهي، في بيان نقله التلفزيون الرسمي، اليوم السبت، إن "الولايات المتحدة تتجه سريعاً نحو تصعيد التوتر في المنطقة". وقال ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء في منتجع كامب ديفيد في ولاية ميريلاند: "سنضربهم بقوة شديدة وكما تعلمون سيقولون في مرحلة ما: لم نعد نستطيع التحمل".
وفي وقت لاحق نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين لم تذكر هوياتهم أن ترامب أمر بشن هجوم جديد يهدف إلى إرغام طهران على الاستسلام وقد يبدأ في نهاية هذا الأسبوع.
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الخارجية الأميركية تنصح الأميركيين في الشرق الأوسط بالتفكير في المغادرة أو الاستعداد للمغادرة في حال تصاعد التوتر
واشنطن: إيران والمجموعات الداعمة لها قد تستهدف مصالح أميركية أو أميركيين في أنحاء العالم
حماس والجهاد تطالبان الوسطاء بالضغط على إسرائيل "لوقف انتهاك اتفاق غزة"
طالب عضو المكتب السياسي في حركة "حماس" باسم نعيم، السبت، الوسطاء في مصر وقطر وتركيا بالضغط على إسرائيل لوقف "العدوان" بجميع أشكاله، والانتهاكات وخروقات اتفاق وقف إطلاق النار، والدفع نحو الالتزام الكامل بالبنود. وقال نعيم إن حماس والفصائل الفلسطينية وافقت على ورقة مجلس السلام بشأن غزة "لحماية الشعب الفلسطيني وتحقيق الاستقرار"، مؤكداً أن "الكرة حالياً في ملعب الاحتلال الإسرائيلي"، مشدداً على ضرورة وفائه بالتزاماته، ومحذراً من التهرب منها أو تعطيل تنفيذ الاتفاق.
السيسي وماكرون يبحثان سبل خفض التصعيد في المنطقة خاصة حرب إيران
ذكرت الرئاسة المصرية، السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون هاتفياً سبل تحقيق التهدئة في المنطقة وخفض التصعيد، خاصة فيما يتعلق بحرب ايران.وأوضح بيان للرئاسة أن السيسي وماكرون بحثا الوضع في لبنان وليبيا والأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكد الرئيسان على ضرورة تسوية مختلف النزاعات عبر الوسائل السلمية.
تركيا والعراق يوقعان اتفاقاً لمدة عام لاستخدام خط أنابيب النفط
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين الهجمات الإيرانية على الكويت
أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، بأشد العبارات، الهجمات الإيرانية على منشأة حكومية وآليات مدنية تابعة لإحدى الشركات المدنية بالكويت.وقال البديوي إن "الهجمات الإيرانية الآثمة هي استمرار لنهجها العدائي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتمثل اعتداءً سافراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت".
وشدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على تضامن كافة الدول الأعضاء بالمجلس مع الكويت، وتأييده لكل ما تتخذه الكويت من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.
تقرير: ضابط عسكري أمريكي كبير يحذر من عدم وجود قوات بحرية كافية للدفاع عن إسرائيل في حالة الهجوم الإيراني
إصابة ضابط في الجيش الإسرائيلي بجروح خلال عملية في جنوب لبنان.
الجيش الإسرائيلي يعلن عن إصابة ضابط خلال عملية في جنوب لبنان، وأن حالته مستقرة. وقد تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم إبلاغ عائلته.
وزيرا خارجية السعودية والكويت يبحثان جهود خفض التصعيد في المنطقة
تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً، من نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح.وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأنه "جرى خلال الاتصال، بحث التطورات التي تشهدها المنطقة، وأهمية مواصلة التشاور والتنسيق ودعم الجهود الدبلوماسية بما يسهم في خفض التصعيد وحماية حرية الملاحة، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة".