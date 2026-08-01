قال قائد مقر خاتم الأنبياء علي عبداللهي، في بيان نقله التلفزيون الرسمي، اليوم السبت، إن "الولايات المتحدة تتجه سريعاً نحو تصعيد التوتر في المنطقة". وقال ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء في منتجع كامب ديفيد في ولاية ميريلاند: "سنضربهم بقوة شديدة وكما تعلمون سيقولون في مرحلة ما: لم نعد نستطيع التحمل".

وفي وقت لاحق نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين لم تذكر هوياتهم أن ترامب أمر بشن هجوم جديد يهدف إلى إرغام طهران على الاستسلام وقد يبدأ في نهاية هذا الأسبوع.

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