وفقاً لمعلومات حصلت عليها قناة i24NEWS، سيقدم جهاز "الموساد" المساعدة لجهاز الأمن العام "الشاباك" في التحقيق حول شبهات تدخل خارجي في الانتخابات الإسرائيلية، حيث سيركز "الموساد" على القضايا التي تقع ضمن نطاق اختصاصه، لا سيما المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بدولة قطر.

وكان عضو الكنيست عن القائمة العربية الموحدة، وليد طه، قد نفى تلقي حزبه أي تمويل خارجي من قطر أو غيرها خلال الانتخابات ..في خطوة تتهم بها قطر بأنها تحاول التأثير في الانتخابات الإسرائيلية، وذلك في رده على شبهات أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أنه يحقق فيها، بناءً على طلب من رئيس لجنة الانتخابات المركزية.

وجاء هذا التحقيق في أعقاب إيجاز قدم فيه رئيس "الشاباك"، ديفيد زيني، معلومات سرية إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبيرغ. وقد أمر سولبيرغ بإجراء تحقيق حول شبهات تتعلق بتمويل خارجي ورشاوى انتخابية، طالباً تقديم النتائج في غضون أسبوع.

وأوضح "الشاباك" أن المعلومات جُمعت بشكل مستقل ولم تصدر عن أي حزب سياسي. وقد تم إطلاع كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب "يش عتيد" غادي آيزنكوت، وزعيم المعارضة يائير لابيد على تفاصيل التحقيق. وأكدت لجنة الانتخابات المركزية أن التحقيق لا يؤثر على النتائج النهائية للانتخابات، ولا يستهدف قطاعاً بعينه. وسيتم رفع النتائج إلى القاضي سولبيرغ لتقييم نطاقها وتداعياتها.

من جانبها، أصدرت قطر بياناً نفت فيه بشكل قاطع أي تدخل في الانتخابات، مؤكدة أنها "لن تكون كبش فداء للسياسيين الإسرائيليين". كما نفى منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة "راعم"، وجود أي صلة لحزبه بهذه القضية.