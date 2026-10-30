نفى عضو الكنيست عن القائمة العربية الموحدة، وليد طه، تلقي حزبه أي تمويل خارجي من قطر أو غيرها خلال الانتخابات ..في خطوة تتهم بها قطر بأنها تحاول التأثير في الانتخابات الإسرائيلية، وذلك في رده على شبهات أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أنه يحقق فيها، بناءً على طلب من رئيس لجنة الانتخابات المركزية.

وقال طه، في تصريح حصري لمراسلنا وسام كبها، إن الاتهامات المتعلقة بتلقي أموال من قطر يجب أن تتجه، بحسب قوله، إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وحزب الليكود وشخصيات مقربة منه.

وأضاف طه: "نحن لم ولن نأخذ أموالًا من أحد، وحصلنا على ثقة شعبنا من دون الحاجة إلى استعمال أو استيراد أي أموال".

واتهم طه نتنياهو بمحاولة منع الخسارة السياسية التي تكبدها، على حد تعبيره، من خلال اتخاذ خطوات مختلفة، مشيرًا إلى ما وصفه بمحاولاته منع تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وتأتي تصريحات طه في ظل تحقيق يجريه الشاباك بشأن شبهات تمويل خارجي مرتبط بالانتخابات الإسرائيلية، وسط تبادل الاتهامات بين أطراف سياسية بشأن مصادر التمويل واحتمالات التدخل الخارجي في العملية الانتخابية.