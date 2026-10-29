طالب رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، القاضي نوعام سولبرغ، رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" دافيد زيني، بالتحقيق في شبهات تتعلق بتمويل أجنبي ورشوة انتخابية، على خلفية الاشتباه في تحويل أموال قطرية وأموال منسوبة إلى حركة الإخوان المسلمين بهدف التأثير في تصويت الناخبين العرب.

وبحسب رسالة بعث بها سولبرغ إلى زيني صباح الخميس، عُرضت أمامه شبهات خطيرة بشأن تدخل غير مشروع في الانتخابات من جانب جهة أجنبية يُشتبه في عملها ضد مصالح إسرائيل. وأوضح سولبرغ أنه لا يستطيع الجزم بطبيعة هذه الشبهات، لكنه شدد على ضرورة التحقيق فيها بصورة معمقة، حفاظًا على نزاهة انتخابات الكنيست ومنع أي نشاط غير قانوني يستهدف النظام الديمقراطي.

وحدد سولبرغ مهلة أسبوع أمام الشاباك لتقديم نتائج التحقيق، وهي فترة قصيرة نسبيًا في قضايا التمويل الأجنبي، التي تتطلب عادة فحص معاملات مالية والتنسيق مع جهات داخل إسرائيل وخارجها، وقد تستغرق أشهرًا أو أكثر.

معلومات استخبارية سبقت طلب التحقيق

جاءت مطالبة سولبرغ عقب اجتماع مع زيني، عرض خلاله رئيس الشاباك معطيات استخبارية دفعت رئيس لجنة الانتخابات إلى المطالبة بفتح تحقيق، إلى جانب المواد التي قال حزب الليكود إنه يمتلكها.

وكان الليكود قد أعلن الأربعاء عزمه تسليم الشرطة والشاباك مئات الإفادات والأدلة التي وصفها بأنها تتعلق بـ"سرقة الانتخابات" في عدد من مراكز الاقتراع العربية، على خلفية النتائج التي حققتها الأحزاب العربية. وقال الحزب إنه سيقدم تسجيلات من مصادر مباشرة يُسمع فيها أشخاص يتحدثون عن تقديم رشاوى للناخبين باستخدام قسائم وقود وأموال نقدية.

وبحسب التقرير، لا يقتصر التحقيق على المواد التي قدمها الليكود، بل يشمل أيضًا معطيات جمعها الشاباك بصورة مستقلة. ولم تُعلن حتى الآن نتائج نهائية تثبت حصول تدخل قطري أو تورط جهات بعينها.

اعتقالات بشبهات شراء أصوات لصالح القائمة الموحدة

وقبل أيام من الانتخابات، أوقفت الشرطة ثلاثة من سكان التجمعات البدوية في النقب، بينهم طبيب وسائق نقل، للاشتباه في ارتكاب مخالفات تتعلق برشوة انتخابية. وخلال عمليات التفتيش في منازلهم، ضُبطت عشرات آلاف الشواكل نقدًا، إلى جانب أظرف وأوراق، وفق ما ورد في التقرير.

وتشتبه السلطات في أن الموقوفين خططوا لتوزيع أموال على مواطنين مقابل التصويت للقائمة العربية الموحدة. كما أُفيد لاحقًا باعتقال مشتبه بهم إضافيين في إطار التحقيق في القضية.

سموتريتش وبن غفير يطالبان بإجراءات ضد قادة الأحزاب العربية

وعقب الكشف عن رسالة سولبرغ، دعا رئيس حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش إلى التحقيق مع قادة الأحزاب العربية لدى الشاباك، معتبرًا أن شبهات التأثير في الانتخابات بأموال إسلامية أجنبية تمثل «اختبارًا لدولة إسرائيل».

من جهته، طالب رئيس حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير باعتقال قادة الأحزاب العربية المشتبه في صلتهم بأموال قطرية، إلى جانب بقية المشتبه بهم، بمن فيهم جهات في جماعة الإخوان المسلمين والجهات المرتبطة بها، شرط توافر أساس قانوني للاعتقال.

آيزنكوت وليبرمان يحذّران من استغلال القضية سياسيًا

ودعا رئيس حزب "يَشار!" غادي آيزنكوت إلى حماية نزاهة الانتخابات من أي محاولة تدخل أو تضليل، مطالبًا بفحص كل شكوى بصورة معمقة. لكنه حذّر في الوقت نفسه من السماح لأطراف سياسية باستغلال القضية للتأثير في موعد أداء الكنيست السادسة والعشرين اليمين الدستورية.

كما وصف رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" أفيغدور ليبرمان رسالة سولبرغ بأنها "حدث دراماتيكي وغير مسبوق"، داعيًا السلطات إلى التحرك بسرعة لكشف الحقيقة.

ولا تزال القضية في مرحلة التحقيق والشبهات، ولم تُعلن نتائج رسمية نهائية تثبت الاتهامات المتعلقة بالتمويل القطري أو شراء الأصوات.